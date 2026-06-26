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الرياضة

مونديال و«مانشيت».. 26 يونيو 1978.. «سحر» كيمبس يضرب الهولنديين

مونديال و«مانشيت».. 26 يونيو 1978.. «سحر» كيمبس يضرب الهولنديين
26 يونيو 2026 19:00


عمرو عبيد (القاهرة)
طُبِعَت مئات الكتب، لتوثيق نتائج وحكايات كأس العالم، عبر العصور، وكُتِبَت آلاف الكلمات للاحتفاء بالأبطال في كل دولة، واحتفظ ملايين البشر بألبومات الصور «المونديالية»، لكن بقيت الصحف الورقية والمجلات القديمة، التي أُصدِرَت عقب نهاية كل بطولة، بألوانها وطبعاتها وعناوينها العريقة، تحمل إرثاً إنسانياً وعاطفياً، يربط عبر التاريخ، بين «مونديال» و«مانشيت».
وفي تغطيتها المونديالية، يوم 26 يونيو 1978، كتبت «تيليجراف» البريطانية أن الأرجنتين تُحقّق أول تتويج بكأس العالم، وقالت في عنوان آخر: «سحر كيمبس ضرب الهولنديين مرة أخرى»، وتابعت: أصبحت الأرجنتين أمس بطلةً لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخها، وذلك في ملعب ريفر بليت ببوينس آيرس، حين أوجد ماريو كيمبس «الصغير» ثلاث لحظات من السحر، فأخرجت هولندا من النهائي خاسرةً للمرة الثانية على التوالي، بعد أربع سنوات فقط من خيبة أملها في ميونيخ.
وفي أكثر المباريات النهائية إثارةً التي شهدتها، منذ أن هزمت إنجلترا ألمانيا الغربية عام 1966، وأيضاً بعد أن تغلبت هولندا على المنافسين في أصعب المواقف، أثبتت الأرجنتين تصميمها الذي لا يتزعزع في مهاجمة الأهداف، ويقول المنتقدون، إنه كان يتعين على المدافعين في الفريق، الذين أعادوا المباراة إلى الحياة، وتسببوا خلال 27 دقيقة في التعادل، ثم نجحوا في إبعاد هولندا مرة أخرى في غضون ثماني دقائق فقط من النهاية، أن يُحكموا سيطرتهم على بعض المواقف.
كان كيمبس يتحرك بسرعة خلال المباراة دون أن يُظهر أي علامة على التراجع، ثم أضاف لذلك فارقاً في الجزء الأخير منها، وقد حاولوا لجم هذا اللاعب، بعدما تشابكوا معه ومنعوه، لكن الكرة انزلقت منهم كالبرق، وفي آخر لحظة حسمت المباراة، وحين اقتربوا من الهدف في اللحظات الأخيرة، كانت الكرة قد قطعت مسافتها عبر القدرات الفردية لكيمبس.

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