نيمار يهين زوجة مدرب البرازيل!

معتز الشامي (أبوظبي)

خلال فوز منتخب البرازيل بقيادة كارلو أنشيلوتي على اسكتلندا، التقطت الكاميرات دافيدي أنشيلوتي، مساعد المدرب ونجل المدير الفني، وهو يهز رأسه بينما كان نيمار يتلقى التعليمات الأخيرة قبل دخوله أرض الملعب، وسرعان ما انتشر المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر كثير من المشجعين أن دافيدي كان يعترض على قرار إشراك نيمار.

ورغم أن هذه الرواية انتشرت دون أي دليل، فإنها أشعلت موجة واسعة من الانتقادات ضد المدرب الإيطالي ومساعده، لكن الرد لم يصدر من دافيدي نفسه، بل من زوجته آنا جالوشا، التي نشرت رسالة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي أكدت فيها أن الفيديو يتم تفسيره «بشكل خاطئ تماماً»، معربة عن استيائها من الإهانات التي تعرضت لها هي وعائلتها منذ اندلاع الجدل.

وقالت «هل تدركون أنكم تفسرون صورة بطريقة خاطئة تماماً ولا تمت للواقع بأي صلة؟ وبسبب ذلك تلقيت عدداً لا يحصى من الإهانات منذ صباح اليوم. نحن أول من يريد فوز البرازيل»

وبدأت الأزمة عندما تداولت حسابات برازيلية يتابعها مئات الآلاف مقطع الفيديو، مرفقاً برسائل تزعم أن دافيدي أنشيلوتي كان يهز رأسه اعتراضاً على التعليمات التي كان كارلو أنشيلوتي يمنحها لنيمار قبل مشاركته.

وخلال ساعات قليلة فقط، أصبحت هذه الرواية واحدة من أكثر الموضوعات تداولاً في البرازيل، وأدت إلى آلاف التعليقات والانتقادات الموجهة إلى مساعد المدرب.

ويبرز هذا الحادث مجدداً واحدة من الظواهر التي تطغى على كأس العالم الحالية، إذ انتشرت خلال الأسابيع الأخيرة صور مولدة بالذكاء الاصطناعي، وتصريحات مزيفة، ومقاطع صوتية مفبركة، وحتى فيديوهات لمشجعين لم يكونوا موجودين أصلاً، لكن هذه المرة لم يكن هناك أي تلاعب بالصورة، فالفيديو حقيقي، والإشارة حقيقية أيضاً، إلا أن ما تغير كان الرواية التي أُلصقت بها.