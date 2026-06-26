أنتونيلي الأسرع في «الحرة الأولى» من جائزة النمسا للفورمولا ـ1

سبيلبرج (رويترز)

سجل الإيطالي كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس، متصدر الترتيب العام للسائقين، أسرع زمن في التجارب الحرة الأولى لجائزة النمسا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا ـ1 للسيارات ​اليوم الجمعة، متفوقاً على جورج راسل، زميله في الفريق، فيما عانى المنافسون من مشاكل في موثوقية السيارات، وسجل أوسكار بياستري، سائق مكلارين، ثالث أسرع زمن، بفارق ⁠0.117 ثانية خلف أنتونيلي، لكنه تفوق على ماكس فرستابن سائق رد بول ​ولويس هاميلتون سائق فيراري.واحتل الصاعد أرفيد ليندبلاد سائق ريسنج بولز المركز ​السادس، بينما ‌جاء لاندو نوريس سائق مكلارين في ⁠المركز السابع، وكان ​هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، قد فاز بجائزة برشلونة الكبرى قبل أسبوعين، محققاً فوزه الأول منذ انضمامه إلى فريق فيراري قادماً من مرسيدس العام الماضي، ويخوض هاميلتون جائزة النمسا الكبرى في المركز الثاني في الترتيب العام بفارق ‌41 نقطة خلف أنتونيلي المتصدر، والذي حقق خمسة انتصارات في سبعة ‌سباقات.