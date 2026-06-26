ستيتش ينتقد عودة سيرينا ويليامز إلى ويمبلدون

برلين (د ب أ)

أبدى الألماني مايكل ستيتش، بطل ويمبلدون السابق، شكوكه حول عودة الأمريكية سيرينا ويليامز للمشاركة في بطولة ويمبلدون، إحدى بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى على الملاعب العشبية في لندن.وقررت سيرينا ويليامز 44 عاما والفائزة بـ23 لقب فردي، المشاركة في منافسات الفردي والزوجي في البطولة التي تنطلق يوم الاثنين المقبل.

وقال ستيتش، الفائز بلقب فردي الرجال عام 1991، خلال مؤتمر صحفي عبر أمازون برايم : "ويليامز لديها مسيرة مهنية مذهلة، هذا أمر لا جدال فيه. ولكن لماذا عليها العودة والمشاركة مجدداً؟ لا أستطيع فهم ذلك".

وبعد غياب دام أربعة أعوام بعد إنجابها طفلين، حصلت النجمة الأمريكية ويليامز على بطاقة دعوة للمشاركة في ويمبلدون.

وأضاف : "أعتقد أن هذا الأمر ليس إيجابياً بالنسبة لباقي اللاعبات، لأنه يصرف الأنظار عنهن بسبب لاعبة متميزة، ولكن ليس لديها أي فرصة للفوز ببطولة ويمبلدون"، وستلعب سيرينا ويليامز، التي احتلت المركز الأول عالميا لفترة طويلة بالنسبة للسيدات، مع الأسترالية مايا جوينت 20 عاما، كما ستشارك مع شقيقتها فينوس في منافسات الزوجي.