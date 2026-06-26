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الرياضة

أسطورة «الفايكينج» تعود لتشجيع النرويج!

أسطورة «الفايكينج» تعود لتشجيع النرويج!
26 يونيو 2026 22:00

اوسلو (أ ف ب) 
من عمال مصافي النفط إلى العاملين في مجال الرعاية الصحيّة، وحتى الأطفال في دور الحضانة، يشارك جميع سكان النروج في هذه الفعالية، حيث يتظاهر مشجعو المنتخب الاسكندنافي بالتجديف على متن سفينة فايكينج طويلة حاملين الأعلام تعبيرا عن تشجيع منتخب بلادهم في كأس العالم، وقد لاقت هذه الظاهرة رواجا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.يشرح الموقع السياحي النروجي "Visit Norway" أن هذه الظاهرة مستوحاة من أساطير الفايكينج، ومُستمدة من تقاليد التجذيف النروجية القديمة المرتبطة بالحياة حول المضائق البحرية والبحيرات والبحر.

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