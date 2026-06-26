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الرياضة

جيمس يغيب عن إنجلترا أمام بنما

جيمس يغيب عن إنجلترا أمام بنما
26 يونيو 2026 22:30

نيويورك (د ب أ) 
بات من المتوقع غياب ريس جيمس، مدافع المنتخب الإنجليزي، عن مواجهة فريقه الأخيرة في دور المجموعات بكأس العالم 2026 في  أميركا والمكسيك وكندا، أمام  بنما وذلك بعد غيابه عن التدريبات.وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن جيمس شارك  في فوز إنجلترا على كرواتيا 4/2 وتعادلها السلبي مع غانا في الجولتين الأولى والثانية، لكن التقارير ذكرت أنه تعرض لإصابة في أوتار الركبة.
وكان غياب جيمس ملحوظاً عن تدريبات المنتخب الإنجليزي، اليوم الجمعة، ومن غير المتوقع أن يجازف الألماني توماس توخيل، مدرب الفريق، بأي لاعب في سعيه لضمان صدارة  المجموعة 12 بالبطولة أمام بنما غدا السبت.

 

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