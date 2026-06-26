جيمس يغيب عن إنجلترا أمام بنما

نيويورك (د ب أ)

بات من المتوقع غياب ريس جيمس، مدافع المنتخب الإنجليزي، عن مواجهة فريقه الأخيرة في دور المجموعات بكأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا، أمام بنما وذلك بعد غيابه عن التدريبات.وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن جيمس شارك في فوز إنجلترا على كرواتيا 4/2 وتعادلها السلبي مع غانا في الجولتين الأولى والثانية، لكن التقارير ذكرت أنه تعرض لإصابة في أوتار الركبة.

وكان غياب جيمس ملحوظاً عن تدريبات المنتخب الإنجليزي، اليوم الجمعة، ومن غير المتوقع أن يجازف الألماني توماس توخيل، مدرب الفريق، بأي لاعب في سعيه لضمان صدارة المجموعة 12 بالبطولة أمام بنما غدا السبت.