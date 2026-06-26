الملاكم الأوكراني أوسيك يتخلى عن ألقابه العالمية!

اريس (أ ف ب)

أعلن الملاكم الأوكراني ألكسندر أوسيك عبر حسابه على إنستجرام الجمعة، تخليه عن ألقابه العالمية الثلاثة في الوزن الثقيل (دبليو بي ايه، دبليو بي سي وآي بي أف)، مصرحا بأنه سيخوض "مباراة أخيرة" من دون الكشف عن تفاصيل إضافية.وكتب الملاكم البالغ 39 عاما "أرغب في التخلي عن جميع الأحزمة التي أحملها حاليا وسوف أسلم الأحزمة، لكنني لن أعتزل الرياضة، لأنني ما زلت أنتظر "رقصتي الأخيرة".

وفي 24 مايوالماضي أمام أهرامات الجيزة في مصر، كاد أوسيك أن يخسر أمام الهولندي ريكو فيرهوفن، أسطورة الكيك بوكسينج والوافد الجديد إلى عالم الملاكمة، لكنه فاز في النهاية بالضربة القاضية في الجولة الحادية عشرة.