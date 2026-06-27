مونديال 2026: مصر تتعادل مع إيران وتحتل وصافة مجموعتها



سياتل (أ ف ب)

بعد نهاية مباراة شهدت إثارة هائلة في سياتل، حلّت مصر وصيفة لمجموعتها، بتعادلها مع إيران 1-1 اليوم، وذلك بعد ساعات من ضمانها التأهل رسمياً إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026 لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتها الأربع.

وافتتح محمود صابر التسجيل لمصر (5)، ثم أهدرت إيران ركلة جزاء عبر مهدي طارمي، قبل أن يعادل لها رامين رضائيان (14).

ورفعت مصر رصيدها إلى خمس نقاط في المجموعة السابعة بفارق الأهداف عن بلجيكا التي فازت على نيوزيلندا 5-1.

وكانت مصر ضمنت التأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخها، بعد استفادتها من نتيجتي الجولة الأخيرة للمجموعة الثامنة، وذلك بتعادلها افتتاحاً مع بلجيكا 1-1 ثم فوزها على نيوزيلندا 3-1 وهو الأول في تاريخ مشاركاتها الأربع حتى الآن.

وأجرى حسام حسن أربعة تغييرات على التشكيلة التي فازت على نيوزيلندا، فدفع بمحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمود صابر ومحمود حسن (تريزيجيه) منذ البداية.

في المقابل، غاب حمدي فتحي بسبب الإصابة، بينما خرج كلٌّ من مروان عطية وياسر إبراهيم وعمر مرموش من التشكيلة الأساسية.

افتتحت مصر التسجيل، بعد خطأ من الحارس الإيراني علي رضا بيرانوند عقب محاولة من محمد صلاح، فوصلت إلى لاعب الوسط محمود صابر الذي سجّل في أول ظهور له في كأس العالم (5).

وتسارعت الأحداث مطلع المباراة، ليرتكب محمد عبد المنعم خطأ على القائد مهدي طارمي، فاحتسب الحكم ركلة جزاء صدّها الحارس مصطفى شوبير ببراعة أمام مهاجم أولمبياكوس اليوناني (11).

ومن الفرصة التالية، صدَّ شوبير تسديدة جميلة لميلاد محمدي، تابعها من زاوية ضيقة المدافع المخضرم رامين رضائيان بذكاء في الشباك مسجلاً هدف التعادل (13).

وهذا الهدف الثالث لرضائيان ليصبح أفضل مسجل إيراني في كأس العالم.



خروج صلاح

وبعد مشاركته أساسياً مع الفراعنة للمرة الأولى منذ تعرّضه للإصابة مع فريقه نيس الفرنسي قبل أكثر من عام، ترك محمد عبد المنعم المباراة مصاباً، فحل بدلاً عنه ياسر إبراهيم في دفاع مصر.

وبين الشوطين، نزل مرموش مهاجم مانشستر سيتي، الذي لعب أساسياً في أول مباراتين، بدلاً من إمام عاشور.

وللمرة الثالثة في دور المجموعات، يخرج حسن نجم المنتخب محمد صلاح، لكن هذه المرة جاءت مبكرة في الدقيقة 57.

وبدا صلاح، النجم السابق لليفربول، منزعجاً بعد خروجه فوضع الثلج على فخذه اليسرى.

وفي الدقائق الأخيرة، سعى الفريقان للتسجيل، خصوصاً إيران التي لم تكن راضية بالمركز الثالث في المجموعة، فيما كان فارق الأهداف في المباراة الثانية بين بلجيكا ونيوزيلندا يؤثّر أيضاً على ترتيب الصدارة.