حارس أوروجواي.. 5 أخطاء كافية لوداع منتخب بلاده المونديال



علي معالي (أبوظبي)

تعرّض فرناندو موسليرا، حارس مرمى أوروجواي، لانتقادات بعد خطأ تسبّب في هزيمة منتخب بلاده بهدف أمام إسبانيا في المباراة الأخيرة من المجموعة الثامنة لكأس العالم 2026.

وقع خطأ موسليرا في الدقيقة 42 على ملعب جوادالاخارا في المكسيك، بعد تسديدة أليكس باينا التي لم تكن خطيرة، وسكن مرماه هدف غير متوقّع بالمرة، والخطأ الجسيم لموسليرا جعل المدرب مارسيلو بيلسا غير سعيد، ليقرر المدرب الأرجنتيني سحب الحارس البالغ من العمر 40 عاماً من الملعب وإشراك سيرجيو روشيه مكانه.

هذه ليست المرة الأولى التي يرتكب فيها موسليرا خطأ في كأس العالم هذا العام، في المباراة الافتتاحية ضد السعودية، سمح للكرة بالارتداد بعد صد من رأسية، مما خلق فرصة للمنافس للتسجيل.

عند مواجهة الرأس الأخضر، واصل موسليرا ارتكاب الأخطاء عندما لم يتمكن من صد الركلة الحرة من مسافة بعيدة، قبل أن يتقدم بشكل غير معقول ويخسر في الهدف الثاني.

وفقاً لموقع (سوفاسكور)، فإن موسليرا هو الحارس الوحيد الذي ارتكب أكثر من 5 أخطاء مباشرة أدّت إلى أهداف في تاريخ كأس العالم، على الرغم من أنه كان الخيار الأول لأجيال عديدة من مدرّبي أوروجواي في كأس العالم السابقة، إلا أن هذا الحارس المخضرم لم يستطع تجاوز سلسلة من الأخطاء في أكبر مهرجان كرة قدم على وجه الأرض.

كان خطأ موسليرا أحد الأسباب التي جعلت أوروجواي تخرج من كأس العالم 2026 بعد أن حصلت على نقطتين فقط بعد دور المجموعات.