السبت 27 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

حارس أوروجواي.. 5 أخطاء كافية لوداع منتخب بلاده المونديال

حارس أوروجواي.. 5 أخطاء كافية لوداع منتخب بلاده المونديال
27 يونيو 2026 12:00

 
علي معالي (أبوظبي)
تعرّض فرناندو موسليرا، حارس مرمى أوروجواي، لانتقادات بعد خطأ تسبّب في هزيمة منتخب بلاده بهدف أمام إسبانيا في المباراة الأخيرة من المجموعة الثامنة لكأس العالم 2026.
وقع خطأ موسليرا في الدقيقة 42 على ملعب جوادالاخارا في المكسيك، بعد تسديدة أليكس باينا التي لم تكن خطيرة، وسكن مرماه هدف غير متوقّع بالمرة، والخطأ الجسيم لموسليرا جعل المدرب مارسيلو بيلسا غير سعيد، ليقرر المدرب الأرجنتيني سحب الحارس البالغ من العمر 40 عاماً من الملعب وإشراك سيرجيو روشيه مكانه.
هذه ليست المرة الأولى التي يرتكب فيها موسليرا خطأ في كأس العالم هذا العام، في المباراة الافتتاحية ضد السعودية، سمح للكرة بالارتداد بعد صد من رأسية، مما خلق فرصة للمنافس للتسجيل.
عند مواجهة الرأس الأخضر، واصل موسليرا ارتكاب الأخطاء عندما لم يتمكن من صد الركلة الحرة من مسافة بعيدة، قبل أن يتقدم بشكل غير معقول ويخسر في الهدف الثاني.
وفقاً لموقع (سوفاسكور)، فإن موسليرا هو الحارس الوحيد الذي ارتكب أكثر من 5 أخطاء مباشرة أدّت إلى أهداف في تاريخ كأس العالم، على الرغم من أنه كان الخيار الأول لأجيال عديدة من مدرّبي أوروجواي في كأس العالم السابقة، إلا أن هذا الحارس المخضرم لم يستطع تجاوز سلسلة من الأخطاء في أكبر مهرجان كرة قدم على وجه الأرض.
كان خطأ موسليرا أحد الأسباب التي جعلت أوروجواي تخرج من كأس العالم 2026 بعد أن حصلت على نقطتين فقط بعد دور المجموعات.

أخبار ذات صلة
رغم غيابها عن المونديال.. مصانع بنجلاديش تكسو منتخبات كأس العالم
كأس العالم 2026.. بيكاسيسي من حافة الإقالة إلى كتابة التاريخ مع الإكوادور
كأس العالم 2026
تابع التغطية كاملة
كأس العالم
المونديال
فيفا
منتخب أوروجواي
آخر الأخبار
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو (وكالات)
الأخبار العالمية
روبيو: زيارة مرتقبة لترامب إلى الهند مطلع العام المقبل
اليوم 12:35
رغم غيابها عن المونديال.. مصانع بنجلاديش تكسو منتخبات كأس العالم
الرياضة
رغم غيابها عن المونديال.. مصانع بنجلاديش تكسو منتخبات كأس العالم
اليوم 12:30
الوصل يعتمد برنامج إعداد متكامل للموسم الجديد
الرياضة
الوصل يعتمد برنامج إعداد متكامل للموسم الجديد
اليوم 12:15
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الأخبار العالمية
زيلينسكي: استهداف مصنع عسكري في فولغوغراد
اليوم 12:12
أنور قرقاش
الأخبار العالمية
قرقاش: الاتفاق بين لبنان وإسرائيل خطوة إيجابية نحو استعادة سيادة الدولة اللبنانية
اليوم 12:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©