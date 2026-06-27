رغم غيابها عن المونديال.. مصانع بنجلاديش تكسو منتخبات كأس العالم





معتز الشامي (أبوظبي)



رغم غياب منتخب بنجلاديش عن نهائيات كأس العالم 2026، فإن البلاد تعيش البطولة بطريقتها الخاصة، سواء عبر الطفرة الكبيرة في مبيعات قمصان المنتخبات أو عبر تصنيع الأطقم الرسمية التي ترتديها منتخبات مشاركة في المونديال.

ويتحول سوق جولستان، في العاصمة دكا، كل 4 سنوات إلى أحد أكبر مراكز بيع الملابس الرياضية في البلاد. فبعدما يقتصر النشاط في شهر يونيو عادة على بيع نحو 150 قميصاً يومياً، تقفز المبيعات إلى نحو 5000 قميص يومياً مع اقتراب انطلاق كأس العالم، قبل أن تستقر عند نحو 3000 قميص يومياً بعد خوض أغلب المنتخبات مباراتين في دور المجموعات.

ويتحول المجمّع الذي يضم نحو 800 متجر، خلال المونديال بالكامل، تقريباً إلى سوق لبيع قمصان المنتخبات، كما انضمت 3 أسواق مجاورة، كانت متخصصة في السلع الاستهلاكية، إلى هذا النشاط.

وتاريخياً، تتصدر قمصان الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي والبرازيل قائمة الأكثر طلباً بين الجماهير البنجلاديشية، لكن نُسخة 2026 شهدت زيادة ملحوظة في الإقبال على قمصان المغرب، إلى جانب منتخبات أوروبية مثل ألمانيا وإسبانيا وفرنسا.

ويرجع ارتفاع شعبية المغرب إلى بلوغه نصف نهائي مونديال 2022، كما يطلب بعض المشجعين حتى قمصان منتخب بنجلاديش، رغم عدم مشاركته في البطولة.

وتتراوح أسعار القمصان المقلّدة، التي تصنع محلياً أو تستورد من الصين، بين 300 و1000 تاكا (من 2.44 إلى 8.13 دولار)، وهي أقل بكثير من أسعار النُّسخ الرسمية التي تحمل علامات تجارية مثل أديداس، وبوما، ونايكي.

لكن دور بنجلاديش لا يقتصر على بيع النُّسخ المقلّدة، حيث تُعد ثاني أكبر مصدِّر للملابس الجاهزة في العالم، وتنتج جزءاً من القمصان الرسمية المستخدمة في كأس العالم المقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ومن بين المنتخبات التي ترتدي قمصاناً مصنوعة في بنجلاديش منتخب الرأس الأخضر، حيث تنتج شركة «GMA»، الأطقم الرسمية الخاصة به بالتعاون مع العلامة الأميركية «Capelli Sport».

فيما تُعد مجموعة «DBL» لتصنيع المنسوجات، مورداً منتظماً لشركة «بوما»، العلامة التجارية التي تجهز العديد من فرق كأس العالم، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية «إيفي».

وكشفت بيانات مكتب تنمية الصادرات أن بنجلاديش صدّرت، خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2025-2026 (من يوليو إلى مارس)، قمصاناً قطنية محاكةً بقيمة 2.1 مليار دولار، وقمصاناً من الألياف الصناعية بقيمة 1.304 مليار دولار، إضافة إلى ملابس محاكة غير قطنية بقيمة 155 مليون دولار.

وترتفع هذه الأرقام مع احتساب صادرات شهري أبريل ومايو، اللذين يشهدان شحن معظم الطلبات المرتبطة بالمونديال، حيث تحظى الملابس الرياضية البنجلاديشية بطلب عالمي بفضل جودتها وأسعارها التنافسية، وخلال كأس العالم يتضاعف هذا الطلب.

وبحسب مكتب تنمية الصادرات، بلغت صادرات الملابس الجاهزة في بنجلاديش 39.35 مليار دولار خلال السنة المالية 2024-2025، فيما ارتفعت صادرات الملابس المحاكة بنسبة 9.73% لتصل إلى 21.16 مليار دولار.