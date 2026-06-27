شفاينشتايجر يدافع عن تصريحاته بعد اتهامات «العنصرية»!



معتز الشامي (أبوظبي)

تحوّلت تصريحات أسطورة الكرة الألمانية باستيان شفاينشتايجر عن الكرة الأفريقية إلى واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل خلال بطولة كأس العالم 2026، بعدما خرج اللاعب السابق للدفاع عن نفسه، إثر اتهامات بالعنصرية، مؤكداً أن حديثه اقتصر على تحليل فني لأسلوب اللعب، وليس تعليقاً على الشعوب أو الثقافات.

وكان شفاينشتايجر، الذي يعمل محللاً في شبكة البث الألمانية ARD خلال المونديال، قد وصف الكرة الأفريقية قبل مواجهة ألمانيا وساحل العاج بأنها «عشوائية وغير تقليدية وربما لا تعتمد كثيراً على الانضباط التكتيكي»، وهي تصريحات أثارت موجة واسعة من الانتقادات داخل الأوساط الرياضية.

وفي بيان رسمي أصدرته الشبكة الألمانية، شدّد بطل العالم 2014 على أن تصريحاته أُخرجت من سياقها، قائلاً إنه كان يتحدث عن كرة القدم فقط، مضيفاً: «هذا تحليل كروي لا أكثر ولا أقل، ولم تكن لديّ أي نية للإساءة إلى أحد»

كما سارعت إدارة الرياضة في شبكة ARD إلى الدفاع عن محلّلها، إذ أكد مديرها أكسل بالكاوسكي أن شفاينشتايجر استند في حديثه إلى ملاحظاته الفنية وانطباعاته عن مباريات منتخبات أفريقية في الفترة الأخيرة، معتبراً أن ما قيل يندرج ضمن التحليل الرياضي المشروع، ولا يحمل أي دلالات عنصرية أو إساءة شخصية.

وفي المقابل، جاء الرد الأقوى من مدرب منتخب كوت ديفوار، إيميرس فايي، عقب فوز فريقه على كوراساو وتأهله إلى دور الـ16، حيث أعرب عن استيائه الشديد من تلك التصريحات، مؤكداً أنه كان يكنُّ احتراماً كبيراً لشفاينشتايجر منذ أيام لعبه، لكنه شعر بخيبة أمل بعد سماع تلك التعليقات.

وأوضح فايي أن معرفة شفاينشتايجر الكبيرة بكرة القدم تجعل مثل هذه التصريحات أكثر إثارة للاستغراب، مضيفاً أنها قد تُفهم باعتبارها تصريحات تحمل طابعاً عنصرياً، وهو ما أثار نقاشاً واسعاً داخل البطولة حول الحدود الفاصلة بين النقد الفني والصور النمطية المرتبطة بالهوية الجغرافية.

ورغم تصاعد الجدل، تتمسك شبكة ARD بموقفها الداعم لمحللها، إذ أعربت عن أملها في أن يجمع لقاء مباشر بين شفاينشتايجر وفايي خلال منافسات كأس العالم، معتبرةً أن الحوار المباشر كفيل بإزالة سوء الفهم وتهدئة الأزمة التي ألقت بظلالها على البطولة خارج المستطيل الأخضر.