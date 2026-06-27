ستريكلاند يتحدى الإصابة ويحدّد ديسمبر موعداً لعودته لـ «يو إف سي»



معتصم عبدالله (أبوظبي)

كشف الأميركي شون ستريكلاند، بطل العالم لوزن المتوسط في منظمة «يو إف سي»، عن تطلُّعه للعودة إلى الحلبة في ديسمبر المقبل، رغم الإصابة التي تعرّض لها خلال نزاله الأخير أمام الإماراتي حمزة شيماييف في بطولة «يو إف سي 328».

وكان ستريكلاند قد فاجأ عالم الفنون القتالية المختلطة في أغسطس الماضي، بعدما ألحق بشيماييف أول خسارة في مسيرته الاحترافية، واستعاد لقب وزن المتوسط بقرار منقسم للحكام، في واحدة من أبرز مفاجآت العام.

وقال ستريكلاند عبر حسابه على منصة «إكس»: «نتطلع للعودة في ديسمبر، لا يمكنني أن أصبح بديناً وضعيفاً خلال فترة التعافي»، في إشارة إلى عزمه العودة سريعاً إلى المنافسات.

وجاءت تصريحات البطل الأميركي بعد تأكيده تعرُّضه لإصابة قوية في الكتف، إلى جانب كسر في الأنف خلال النزال أمام شيماييف، وهي الإصابات التي أثّرت في أدائه خلال الجولات الأخيرة.

ورغم معاناته البدنية، يستهدف ستريكلاند خوض نزال ثالث خلال عام 2026، بعدما سبق له الفوز على أنتوني هيرنانديز قبل استعادة لقب الوزن المتوسط من شيماييف.

وبدأ الحديث مبكراً عن هوية المنافس المقبل للبطل الأميركي، إذ يبرز خيار النزال الثاني أمام شيماييف، في حين يرى ستريكلاند أن الفرنسي نصر الدين إيمافوف يستحق فرصة المنافسة على اللقب، استناداً إلى موقعه في التصنيف الرسمي وسلسلة انتصاراته الأخيرة.

كما يظل الفائز من المواجهة المرتقبة بين الجنوب أفريقي دريكوس دو بليسيس والأميركي كامارو عثمان ضمن قائمة المرشحين لملاقاة البطل في نهاية العام.

وتبدو فئة الوزن المتوسط مُقبلة على مرحلة من الإثارة والتنافس، مع تعدُّد الأسماء المطروحة لمواجهة ستريكلاند، في انتظار القرار النهائي من «يو إف سي» بشأن النزال الذي سيقود عودة البطل الأميركي إلى الأوكتاغون في ديسمبر المقبل.