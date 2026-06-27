الوصل يعتمد برنامج إعداد متكامل للموسم الجديد

معتز الشامي (أبوظبي)

اعتمدت شركة الكرة بنادي الوصل برنامج إعداد الفريق الأول لكرة القدم استعداداً لانطلاق الموسم الجديد، الذي يدخله الفريق بطموحات عالية ورغبة حقيقية في المنافسة المحلية على جميع الألقاب، بالإضافة للعودة للمنافسة القارية من بوابة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ووضعت إدارة شركة الكرة بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، خطة تحضيرية متكاملة تهدف إلى تجهيز اللاعبين بأفضل صورة قبل بداية المنافسات المحلية والقارية، في موسم يرفع خلاله «الإمبراطور» سقف طموحاته لاستعادة الألقاب، وتقديم حضور قوي على الساحة الآسيوية.

ويبدأ البرنامج يومي 1 و2 يوليو المقبل بإجراء الفحوصات الطبية للاعبين في دبي، قبل انطلاق المعسكر الداخلي القصير خلال الفترة من 3 إلى 6 يوليو، على أن تغادر بعثة الفريق إلى هولندا يوم 7 يوليو المقبل للدخول في المرحلة الرئيسية من الإعداد، والتي تتضمن تدريبات يومية مكثفة، وبرنامجاً فنياً وبدنياً متكاملاً.

ويخوض الوصل خمس مباريات ودية خلال معسكره الخارجي، يستهلها بمواجهة فريق أوتريخت الهولندي يوم 11 يوليو، ثم يلتقي بيفيرين البلجيكي يوم 15 يوليو، قبل أن يواجه كامبور الهولندي يوم 18 يوليو.

ويواصل «الإمبراطور» استعداداته بمواجهات عربية خليجية، حيث سيلتقي الشمال القطري يوم 22 يوليو، قبل أن يختتم برنامجه الودي بلقاء التعاون السعودي يوم 25 يوليو المقبل، على أن تعود البعثة إلى الدولة بعد ذلك مباشرة لاستكمال المرحلة الأخيرة من التحضيرات قبل انطلاق الموسم الرسمي.

وتواكب هذه الاستعدادات تحركات متواصلة من إدارة شركة الكرة، التي نجحت في تدعيم صفوف الفريق بعدد من الصفقات المهمة، أبرزها التعاقد مع لياندرو سباداسيو، والمدافع ساشا إيفكوفيتش، إلى جانب الدولي الإماراتي يحيى نادر، والتعاقد مع الحارس عبد الرحمن العامري، في إطار خطة تستهدف تعزيز جودة الفريق، وزيادة عمق قائمته.

ولا تزال شركة الكرة تواصل العمل على دراسة عدد من الملفات، سعياً لاستكمال احتياجات الفريق قبل إغلاق سوق الانتقالات، بما يضمن توفير أفضل الخيارات للجهاز الفني في موسم ينتظر أن يشهد منافسة قوية على مختلف الجبهات.

ويدخل الوصل الموسم الجديد بطموحات كبيرة، حيث تأمل جماهيره أن تترجم التحضيرات المبكرة، والتدعيمات النوعية، والاستقرار الإداري والفني، إلى موسم استثنائي يعيد الفريق إلى منصات التتويج، ويؤكد مكانته بين أبرز أندية الإمارات وآسيا.