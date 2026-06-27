مونديال الجميع.. كأس العالم «تتحدث» بالإشارة و«تُبصر» للمكفوفين

معتصم عبدالله (أبوظبي)

لا تقتصر روعة كأس العالم 2026 على الأهداف والنجوم والمنافسة داخل المستطيل الأخضر، بل تمتدُّ إلى قصة إنسانية جديدة عنوانها «كرة القدم للجميع»، فمع مشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في التاريخ، نجح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في تحويل النُّسخة الحالية إلى الأكثر شمولية وإتاحة للمشجعين من أصحاب الهمم، عبر مجموعة غير مسبوقة من الخدمات التي تتيح للجميع معايشة الحدث العالمي بكل تفاصيله.

وشهدت البطولة إطلاق الترجمة بلغة الإشارة لجميع المباريات للمرة الأولى في تاريخ بطولات «فيفا»، لتمنح الجماهير الصُّم وضعاف السمع فرصة متابعة المباريات لحظة بلحظة، ليس فقط عبر نقل الكلمات، وإنما أيضاً من خلال ترجمة الأجواء المحيطة بالمباراة، بما في ذلك هتافات الجماهير، وصافرات الحكام، والتغيرات العاطفية داخل الملعب.

وتتوفر الترجمة بلغة الإشارة الأميركية في المباريات المقامة بالولايات المتحدة وكندا، بينما تقدم المكسيك الترجمة بلغة الإشارة المكسيكية، مع إمكانية متابعة البث عبر التطبيق الرسمي لكأس العالم ومنصة «يوتيوب».

وفي المقابل، أولى «فيفا» اهتماماً كبيراً بالمشجعين المكفوفين وضعاف البصر، عبر توفير خدمة التعليق الوصفي الصوتي التي تمنحهم وصفاً تفصيلياً لكل ما يحدث داخل الملعب وخارجه، بداية من ألوان القمصان والأعلام في المدرجات، وصولاً إلى تعابير اللاعبين وحركة الكرة.

وقال بيتر شاد، أحد المعلِّقين المتخصصين في الوصف الصوتي: «عندما ترى هذا التنوع الثقافي والجماهيري، تُدرك أن كرة القدم لعبة تجمع الجميع، ولذلك يجب أن تشمل الجميع أيضاً، بمن فيهم الذين لا يستطيعون رؤيتها».

كما عادت اللوحات اللمسية إلى الواجهة بعد نجاحها في كأس العالم للأندية 2025، حيث تم توزيعها في عدد من الملاعب، لتمنح المشجعين المكفوفين فرصة استشعار مجريات اللعب عبر مؤثّرات لمسية وصوتية تنقل أحداث المباراة في الوقت الفعلي، بما يجعل كل هدف أو هجمة أو التحام جزءاً من تجربة المشاهدة.

وترى جيليان سلون، لاعبة منتخب كندا لكرة القدم للمكفوفات، أن هذه المبادرات تُمثّل «خطوة هائلة إلى الأمام»، مؤكدة أن الأشخاص من ذوي الإعاقة لم يحصلوا دائماً على الفرص ذاتها التي أتيحت لغيرهم في الأحداث الرياضية الكبرى.

ومع انطلاق المونديال في أميركا الشمالية، يؤكد «فيفا» أن البطولة ليست مجرد منافسة كروية، بل منصة عالمية قادرة على كسر الحواجز، وترسيخ مفهوم الشمولية، لتصبح متعة اللعبة متاحة للجميع، سواء في المدرجات أو أمام الشاشات، وحتى لمن لا يستطيعون رؤية الكرة بأعينهم، لكنهم قادرون على الشعور بها بكل تفاصيلها.