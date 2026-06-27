لافتات مونديال 2026 رسائل حب تملأ المدرّجات

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تحوّلت مدرّجات كأس العالم 2026 إلى مساحة أخرى لصناعة الحكايات، حيث لم تَعُد اللافتات مجرد وسيلة للتشجيع، بل أصبحت رسائل إنسانية نابضة بالمشاعر، حملت عبارات الحب والوفاء والدعم، وعكست الوجه الآخر للبطولة المقامة حالياً في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، والتي تشهد أكبر حضور جماهيري في تاريخ كأس العالم بعدما تجاوز عدد المتفرجين حاجز أربعة ملايين مشجّع.

وتنوعت الرسائل بين الاحتفال بأعياد ميلاد نجوم المنتخبات، وعبارات التشجيع، وطلبات الحصول على قمصان اللاعبين، فيما تصدَّر نجوم اللعبة الواجهة المعتادة للمدرجات، يتقدمهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرنسي كيليان مبابي، و«الملك المصري» محمد صلاح، إلى جانب عدد كبير من نجوم المنتخبات المشاركة.

لكن واحدة من أكثر الصور تأثيراً في البطولة جاءت من مدينة فانكوفر الكندية، بعدما قررت جماهير منتخب كندا توجيه رسالة دعم استثنائية إلى لاعب الوسط إسماعيل كونيه قبل المواجهة الحاسمة أمام سويسرا على ملعب «بي سي بليس».

وأعلنت رابطة المشجعين الكندية «ذا فوياجرز» رفع آلاف اللافتات التي تحمل الرقم «8»، الرقم الذي يرتديه كونيه، تكريماً للاعب الذي تعرّض لإصابة قوية خلال مواجهة قطر، أنهت مشواره في البطولة.

وعكّرت إصابة كونيه فرحة المنتخب الكندي بتحقيق انتصاره الأول في المونديال، بعدما غادر الملعب على نقّالة، قبل أن يخضع لعملية جراحية لعلاج كسر في عظمي الساق اليسرى.

وجاءت مبادرة الجماهير في مباراة كانت تحمل أهمية مضاعفة للمنتخب المضيف، إذ كان المنتخب المضيف يطارد صدارة المجموعة الثانية أمام سويسرا، ورغم الخسارة 1-2 وفقدان المركز الأول، فإن كندا خرجت من الأمسية بإنجاز تاريخي، بعدما ضمنت التأهل إلى دور الـ32 للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم.

وبينما كانت الجماهير تحتفل ببطاقة العبور التاريخية، بقي الرقم «8» حاضراً في المدرجات، في مشهد أكد أن بعض الانتصارات تتجاوز النتائج والأرقام، وأن كرة القدم لا تُصنع فقط بالأهداف والانتصارات، بل أيضاً بالمواقف الإنسانية التي تبقى عالقة في الذاكرة.