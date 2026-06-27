السبت 27 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«رهيب» لشادويل يخوض غمار الديربي الإيرلندي

«رهيب» لشادويل يخوض غمار الديربي الإيرلندي
27 يونيو 2026 15:00

 

عصام السيد (أبوظبي)
يسعى المُهر الإماراتي «رهيب» لشادويل لوضع سجلّه الخالي من الهزائم على المحك أمام منافسة قوية من خيول المدرب أيدان أوبراين، في سباق سوق دبي الحرة الإيرلندي للديربي الكلاسيكي لمسافة الميل ونصف الميل، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 1.250.000 يورو.
ويُعدّ «رهيب» الحصان البريطاني الأقل ترشيحاً للفوز في سباق الفئة الأولى، بنسبة 2/7، ولا يتفوق عليه في السوق سوى ممثل أوبراين، «بينفينوتو سيليني» ومن خلفهما بطل الديربي الإنجليزي «كريسماس داي». 
وكان المهر، المملوك لـ«شادويل إستيتس»، في طريقه للمشاركة في ديربي إبسوم بعد فوزه المقنع بقيادة روسا رايان في «كلاسيك ترايل» في سانداون في أبريل، لكنه تعرّض لانتكاسة طفيفة أجبرته على الغياب عن السباق.
وعاد «رهيب» إلى التدريبات منذ عدة أسابيع، ويشعر المدرب أوين بوروز، المقيم في لامبورن، بحماس كبير لخوض غمار السباق الكلاسيكي، وعلى الرغم من أن ابن «سي ذا ستارز» والفرس «أغاريد»، الشقيق الكامل للفائزين بسباقات الفئة الأولى «بعيد» و«حُكم»، يفتقر إلى الخبرة، ولم يُختبر بعد على أرضية سريعة، إلا أن القائمين عليه متفائلون بقدرته على التغلب على هذين العاملين.
الجدير بالذكر أن «بينفينوتو سيليني»، الذي أُعلن استبعاده من سباق ديربي إبسوم بشكل مثير للجدل بعد أن علقت قدمه في بوابة الانطلاق، هو المرشّح الأوفر حظاً للفوز بنسبة 4/5 في سباق الأحد، على الرغم من احتلاله المركز العاشر فقط في إبسوم.
ويأتي «كريسمس داي» في المرتبة الثالثة بنسبة 1/6، بينما يشارك أيضاً في السباق كلٌّ من «جيمس جيه برادوك» صاحب المركز الثالث في ديربي إيرلندا، و«بيير بونارد» بطل سباق كريتريوم دو سانت كلود للفئة الأولى.

أخبار ذات صلة
خيول الإمارات تتصدّر جوائز كارتييه لحصان العام
«ريبلز رومانس» يستهدف سباق أميرة ويلز في نيوماركت
سباقات الخيول
الديربي
خيول الإمارات
خيول جودلفين
شادويل
آخر الأخبار
«رهيب» لشادويل يخوض غمار الديربي الإيرلندي
الرياضة
«رهيب» لشادويل يخوض غمار الديربي الإيرلندي
اليوم 15:00
رجال الإطفاء يعملون في موقع ضربة روسية بمدينة زابوريجيا (وكالات)
الأخبار العالمية
قتلى وجرحى في ضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا
اليوم 14:59
القمة العالمية للحكومات تنظّم «حوار أميركا اللاتينية والكاريبي 2026» في نوفمبر
علوم الدار
القمة العالمية للحكومات تنظّم «حوار أميركا اللاتينية والكاريبي 2026» في نوفمبر
اليوم 14:48
جيسيكا حسام الدين تخوض الدراما الإنسانية
الترفيه
جيسيكا حسام الدين تخوض الدراما الإنسانية
اليوم 14:48
وزيرة الداخلية، شبانة محمود (وكالات)
الأخبار العالمية
بريطانيا تعلن عزمها فتح مسارات جديدة للاجئين المؤهلين
اليوم 14:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©