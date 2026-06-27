«رهيب» لشادويل يخوض غمار الديربي الإيرلندي

عصام السيد (أبوظبي)

يسعى المُهر الإماراتي «رهيب» لشادويل لوضع سجلّه الخالي من الهزائم على المحك أمام منافسة قوية من خيول المدرب أيدان أوبراين، في سباق سوق دبي الحرة الإيرلندي للديربي الكلاسيكي لمسافة الميل ونصف الميل، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 1.250.000 يورو.

ويُعدّ «رهيب» الحصان البريطاني الأقل ترشيحاً للفوز في سباق الفئة الأولى، بنسبة 2/7، ولا يتفوق عليه في السوق سوى ممثل أوبراين، «بينفينوتو سيليني» ومن خلفهما بطل الديربي الإنجليزي «كريسماس داي».

وكان المهر، المملوك لـ«شادويل إستيتس»، في طريقه للمشاركة في ديربي إبسوم بعد فوزه المقنع بقيادة روسا رايان في «كلاسيك ترايل» في سانداون في أبريل، لكنه تعرّض لانتكاسة طفيفة أجبرته على الغياب عن السباق.

وعاد «رهيب» إلى التدريبات منذ عدة أسابيع، ويشعر المدرب أوين بوروز، المقيم في لامبورن، بحماس كبير لخوض غمار السباق الكلاسيكي، وعلى الرغم من أن ابن «سي ذا ستارز» والفرس «أغاريد»، الشقيق الكامل للفائزين بسباقات الفئة الأولى «بعيد» و«حُكم»، يفتقر إلى الخبرة، ولم يُختبر بعد على أرضية سريعة، إلا أن القائمين عليه متفائلون بقدرته على التغلب على هذين العاملين.

الجدير بالذكر أن «بينفينوتو سيليني»، الذي أُعلن استبعاده من سباق ديربي إبسوم بشكل مثير للجدل بعد أن علقت قدمه في بوابة الانطلاق، هو المرشّح الأوفر حظاً للفوز بنسبة 4/5 في سباق الأحد، على الرغم من احتلاله المركز العاشر فقط في إبسوم.

ويأتي «كريسمس داي» في المرتبة الثالثة بنسبة 1/6، بينما يشارك أيضاً في السباق كلٌّ من «جيمس جيه برادوك» صاحب المركز الثالث في ديربي إيرلندا، و«بيير بونارد» بطل سباق كريتريوم دو سانت كلود للفئة الأولى.