لماذا ألغى الـ « VAR »هدف إيران القاتل أمام مصر؟

معتز الشامي (أبوظبي)

حسم منتخب مصر تأهله إلى دور الـ32 في كأس العالم 2026 بعدما تعادل مع إيران بنتيجة 1-1 في مواجهة مثيرة شهدت واحدة من أكثر اللقطات جدلا في البطولة، بعدما ألغت تقنية حكم الفيديو المساعد هدفا قاتلا لإيران في الوقت بدل من الضائع بداعي التسلل، ليمنح القرار "الفراعنة" بطاقة العبور، بينما أبقى المنتخب الإيراني في انتظار نتائج الجولة الأخيرة لحسم مصيره.

بدأ المنتخب المصري المباراة بقوة، وافتتح محمود صابر التسجيل مبكرا بعد خمس دقائق مستفيدا من خطأ الحارس علي رضا بيرانفاند، لكن الرد الإيراني جاء سريعا بعدما أهدر مهدي طارمي ركلة جزاء، قبل أن يتابع رامين رضائيان الكرة المرتدة ويحرز هدف التعادل في الدقيقة 15.

ومع تقدم بلجيكا على نيوزيلندا في المباراة الثانية بالمجموعة، تغيرت حسابات الصدارة أكثر من مرة، فتبادل منتخبا مصر وبلجيكا المركز الأول خلال الشوط الثاني، قبل أن يحسم المنتخب البلجيكي الصدارة بفوزه الكبير 5-1، بينما اكتفت مصر بالمركز الثاني.

اللحظة الأبرز جاءت في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، عندما اعتقد الإيرانيون أنهم خطفوا هدف الفوز والتأهل المباشر عبر شجاع خليل زاده، لكن مراجعة تقنية الفيديو ألغت الهدف بسبب التسلل.

وأوضح التحليل التحكيمي أن التسلل لم يكن عند لحظة تسديد خليل زاده الكرة، بل عند لحظة تسديدة زميله محمد قرباني التي ارتدت من الحارس مصطفى شوبير.

ووفقا لقانون اللعبة، يجب أن يكون أمام المهاجم لاعبان من الفريق المنافس عند لحظة تمرير أو تسديد الكرة، إلا أن تقدم شوبير خارج مرماه جعل خليل زاده متقدما على جميع لاعبي مصر باستثناء مدافع واحد، ليُحتسب في موقف تسلل رغم ضآلة الفارق.

ورغم الصدمة، بقيت آمال إيران قائمة في التأهل ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث، إذ تشير الحسابات إلى أن فرصها لا تزال مرتفعة، لكنها أصبحت مرتبطة بنتائج منتخبات كرواتيا والجزائر والكونغو الديمقراطية في الجولة الأخيرة.

من جانبه، يستعد منتخب مصر لمواجهة أستراليا في دور الـ32، بعدما قدم أداء هجوميا أكثر جرأة مقارنة بالمباريات السابقة، مع تألق واضح للحارس مصطفى شوبير الذي لعب دورا حاسما في الحفاظ على النتيجة، بينما يترقب الجهاز الفني بقيادة حسام حسن موقف محمد صلاح، الذي غادر الملعب في الشوط الثاني بعد شعوره بآلام في الساق اليسرى، وسط آمال بجاهزيته قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.