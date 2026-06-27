مدرب الرأس الأخضر : لاشيء مستحيل!

نيويورك (د ب أ)

أكد بوبيستا المدير الفني لمنتخب الرأس الأخضر، أنه "لا شيء مستحيل"، بعدما نجح منتخب بلاده في حجز مقعده بدور الـ32 من كأس العالم 2026، ليضرب موعداً مع الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، وكان التعادل السلبي أمام المنتخب السعودي كافيا لمنح منتخب الرأس الأخضر وصافة المجموعة الثامنة، متقدما بفارق نقطة واحدة على منتخب أوروجواي صاحب المركز الثالث.

وبهذا التعادل الثالث، حافظ منتخب الرأس الأخضر على سجله الخالي من الهزائم في أول مشاركة له بتاريخ كأس العالم، بينما عمت الاحتفالات أرجاء البلاد بعد تأكد تأهله، مستفيدا من خسارة أوروجواي أمام إسبانيا في المباراة الأخرى بالمجموعة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن منتخب الرأس الأخضر، الدولة الأفريقية التي يزيد عدد سكانها على 500 ألف نسمة بعدد قليل، سيواجه حامل اللقب منتخب الأرجنتين في مدينة ميامي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات دور الـ32.

ولم يكن كثيرون يتوقعون أن يتمكن المنتخب، الذي يحتل المركز 67 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، من تجاوز مجموعة ضمت منتخبي إسبانيا وأوروجواي، لكنه بات الآن على موعد مع مواجهة ليونيل ميسي، الذي يقدم مستويات مميزة في البطولة.

وقال المدرب بوبيستا خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "بالنسبة لنا، لا شيء مستحيل"، وأضاف: "يجب أن نشعر نحن، وشعب الرأس الأخضر، بالفخر بما حققه هذا المنتخب وقبل أي شيء، نحن فخورون بفرصة مواجهة منتخب الأرجنتين".

وتابع: "منذ البداية، كان أحد أهدافنا هو التعريف ببلدنا أمام العالم"، واختتم تصريحاته قائلا :"أن نتمكن من مواجهة الأرجنتين وليونيل ميسي في هذه المرحلة من البطولة، فهذا أمر رائع لبلدنا، بغض النظر عن نتيجة المباراة نفسها".