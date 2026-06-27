السبت 27 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدرب الرأس الأخضر : لاشيء مستحيل!

مدرب الرأس الأخضر : لاشيء مستحيل!
27 يونيو 2026 13:20

نيويورك (د ب أ)
 أكد بوبيستا المدير الفني لمنتخب الرأس الأخضر، أنه "لا شيء مستحيل"، بعدما نجح منتخب بلاده في حجز مقعده بدور الـ32 من كأس العالم 2026، ليضرب موعداً مع الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، وكان التعادل السلبي أمام المنتخب السعودي كافيا لمنح منتخب الرأس الأخضر وصافة المجموعة الثامنة، متقدما بفارق نقطة واحدة على منتخب أوروجواي صاحب المركز الثالث.
وبهذا التعادل الثالث، حافظ منتخب الرأس الأخضر على سجله الخالي من الهزائم في أول مشاركة له بتاريخ كأس العالم، بينما عمت الاحتفالات أرجاء البلاد بعد تأكد تأهله، مستفيدا من خسارة أوروجواي أمام إسبانيا في المباراة الأخرى بالمجموعة.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن منتخب الرأس الأخضر، الدولة الأفريقية التي يزيد عدد سكانها على 500 ألف نسمة بعدد قليل، سيواجه حامل اللقب منتخب الأرجنتين في مدينة ميامي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات دور الـ32.
ولم يكن كثيرون يتوقعون أن يتمكن المنتخب، الذي يحتل المركز 67 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، من تجاوز مجموعة ضمت منتخبي إسبانيا وأوروجواي، لكنه بات الآن على موعد مع مواجهة ليونيل ميسي، الذي يقدم مستويات مميزة في البطولة.
وقال المدرب بوبيستا خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "بالنسبة لنا، لا شيء مستحيل"، وأضاف: "يجب أن نشعر نحن، وشعب الرأس الأخضر، بالفخر بما حققه هذا المنتخب وقبل أي شيء، نحن فخورون بفرصة مواجهة منتخب الأرجنتين".
وتابع: "منذ البداية، كان أحد أهدافنا هو التعريف ببلدنا أمام العالم"، واختتم تصريحاته قائلا :"أن نتمكن من مواجهة الأرجنتين وليونيل ميسي في هذه المرحلة من البطولة، فهذا أمر رائع لبلدنا، بغض النظر عن نتيجة المباراة نفسها".

 

أخبار ذات صلة
لافتات مونديال 2026 رسائل حب تملأ المدرّجات
مونديال الجميع.. كأس العالم «تتحدث» بالإشارة و«تُبصر» للمكفوفين
كأس العالم 2026
تابع التغطية كاملة
الرأس الأخضر
الأرجنتين
منتخب الأرجنتين
كأس العالم
آخر الأخبار
«رهيب» لشادويل يخوض غمار الديربي الإيرلندي
الرياضة
«رهيب» لشادويل يخوض غمار الديربي الإيرلندي
اليوم 15:00
رجال الإطفاء يعملون في موقع ضربة روسية بمدينة زابوريجيا (وكالات)
الأخبار العالمية
قتلى وجرحى في ضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا
اليوم 14:59
القمة العالمية للحكومات تنظّم «حوار أميركا اللاتينية والكاريبي 2026» في نوفمبر
علوم الدار
القمة العالمية للحكومات تنظّم «حوار أميركا اللاتينية والكاريبي 2026» في نوفمبر
اليوم 14:48
جيسيكا حسام الدين تخوض الدراما الإنسانية
الترفيه
جيسيكا حسام الدين تخوض الدراما الإنسانية
اليوم 14:48
وزيرة الداخلية، شبانة محمود (وكالات)
الأخبار العالمية
بريطانيا تعلن عزمها فتح مسارات جديدة للاجئين المؤهلين
اليوم 14:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©