الفورمولا-1.. صراع الخبرة والشباب على مضمار النمسا!

سبيلبيرج (د ب أ)

تتجه أنظار عشاق سباقات سيارات فورمولا-1 إلى حلبة «ريد بول رينج»، التي تستضيف سباق جائزة النمسا الكبرى المقرر غداً الأحد، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، في واحدة من أكثر جولات الموسم إثارة، وسط احتدام المنافسة على لقب بطولة العالم بين جيلين مختلفين تماماً من السائقين.ويتصدر المشهد هذا الموسم صراع استثنائي بين البريطاني المخضرم لويس هاميلتون سائق فيراري وبطل العالم سبع مرات، والإيطالي الشاب كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس ومتصدر ترتيب السائقين، في مواجهة تجمع بين الخبرة الطويلة والطموح المتجدد.

ونجح هاميلتون صاحب الـ 41 عاماً في تحقيق فوزه الأول بقميص فيراري خلال سباق إسبانيا الأخير، ليصبح أكبر سائق يفوز بسباق في فورمولا-1 منذ عام 1970، كما يواصل مطاردة حلم التتويج بلقبه العالمي الثامن.

ورغم هذا الانتصار، لا يزال أنتونيلي يحتفظ بصدارة البطولة، ويقترب من كتابة التاريخ كأصغر بطل للعالم في تاريخ فورمولا-1، واضطر السائق الإيطالي للانسحاب من سباق برشلونة بسبب عطل ميكانيكي، إلا أن ذلك لم يؤثّر على موقعه في القمة، خاصة مع الأداء القوي الذي قدّمته سيارات مرسيدس منذ بداية الموسم.

وأظهر أنتونيلي جاهزية كبيرة خلال التجارب الحرة في النمسا، بعدما سجّل أسرع زمن في الحصتين الأولى والثانية، متفوقاً على زميله البريطاني جورج راسل في الأولى، ثم على ثنائي مكلارين الأسترالي أوسكار بياستري والبريطاني لاندو نوريس في الثانية، بينما اكتفى هاميلتون بالمركز الخامس في كلتا الحصتين، في إشارة إلى استمرار تفوّق مرسيدس من حيث السرعة على اللفّة الواحدة.