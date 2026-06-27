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الرياضة

«تايمز سكوير».. ساحة الجماهير!

«تايمز سكوير».. ساحة الجماهير!
27 يونيو 2026 17:00

نيويورك (أ ف ب) 
 أصبحت ساحة «تايمز سكوير» نقطة التقاء لمشجّعي كرة القدم من جميع أنحاء العالم، محوّلة هذا التقاطع الشهير في مانهاتن إلى كرنفال شعبي، بقدر ما هو ديكور مثالي لوسائل التواصل الاجتماعي.قبل المباريات أو بعدها في ولاية نيوجيرزي المجاورة، يتكرر السيناريو عينه: يُحدَّد الموعد عبر إنستجرام أو تيك توك. يرتدي آلاف الأشخاص ألوان منتخباتهم، ويتجمعون ويغنون معاً. وتنتشر الصور في جميع أنحاء العالم.
منذ وصوله قبل بضعة أيام إلى نيويورك، يأسف كريستوف ألتمكس، المشجع الألماني البالغ 53 عاماً، لأنه في هذه المدينة الضخمة «نلتقي بقلّة من مشجّعي كأس العالم»، لذا، عشيّة المباراة ضد الإكوادور، ارتدى قميص بطله رودي فولر ووضع على رأسه شعراً مستعاراً يُحاكي خصلات المهاجم الأشقر الشهير الفائز مع ألمانيا بكأس العالم 1990، ثم توجّه إلى «تايمز سكوير» للقاء مئات من مشجعي «مانشافت».
ويقول لوكالة فرانس برس، وسط بحر من القمصان البيضاء «إنه لمن المدهش رؤية هذا العدد الكبير من الناس».

 

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