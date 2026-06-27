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الرياضة

المدربون.. مباريات في المؤتمرات!

المدربون.. مباريات في المؤتمرات!
27 يونيو 2026 17:30

معتز الشامي (أبوظبي) 
لم تقتصر الضغوطات العصبية في كأس العالم 2026 على المستطيل الأخضر، بل امتدت إلى المؤتمرات الصحفية، بعدما فقد عدد من المدربين أعصابهم خلال مقابلاتهم الإعلامية، في مشاهد أثارت جدلاً واسعاً وأعادت النقاش حول كيفية تعامل المديرين الفنيين مع الإعلام في أكبر بطولة كروية في العالم.
وكان مدرب اسكتلندا ستيف كلارك أحد أبرز الأمثلة، بعدما ظهر غاضباً ومقتضباً في حديثه عقب خسارة منتخبه أمام البرازيل، مكتفياً بإجابات قصيرة قبل أن يغادر المقابلة سريعاً، رغم أن الأسئلة التي وُجِّهت إليه جاءت هادئة وركّزت على تقييم الأداء ومستقبل الفريق.
ولم يكن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب الولايات المتحدة، أفضل حالاً، حيث دخل مؤتمره الصحفي بعد الخسارة أمام تركيا وهو في حالة استياء واضحة، معترضاً على ما اعتبره أجواء إعلامية سلبية، رغم أن منتخبه كان قد ضمن صدارة مجموعته قبل المباراة.
واستغرب بوتشيتينو عدم تلقِّي فريقه الإشادة بعد تصدُّر المجموعة، معتبراً أن التركيز انصبّ على الهزيمة بدلاً من الإنجاز، في حين رأى كثيرون أن مهمة الصحفيين تقتصر على طرح الأسئلة وتحليل المباراة، لا تقديم التهاني للمدربين.
وامتدت الظاهرة إلى أكثر من منتخب، حيث دخل مدرب كوريا الجنوبية هونج ميونج-بو في نقاشات متوتّرة مع الصحفيين بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا، بينما طالب مدرب باراجواي جوستافو ألفارو وسائل الإعلام بتوجيه الانتقادات إليه بدلاً من لاعبيه، في حين أظهر مدرب أوروجواي مارسيلو بيلسا انفعاله خلال مقابلة أعقبت خروج فريقه من البطولة.
ويرى مراقبون أن المؤتمرات الصحفية أصبحت جزءاً أساسياً من عمل المدرب، لا يقل أهمية عن إدارة المباراة، إذ تُمثّل وسيلة لطمأنة الجماهير، واحتواء الضغوط، وإظهار شخصية القائد في الأوقات الصعبة.
وفي هذا السياق، يستحضر كثيرون مقولة المدرب الأسطوري السير أليكس فيرجسون، الذي كان يؤكد أن المدرب يجب أن يخرج من المؤتمر الصحفي منتصراً مهما كانت نتيجة المباراة، محذِّراً من أن كلمة أو ردَّ فعل غير محسوب قد يُضر بصورة الفريق أكثر من الخسارة نفسها.

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