راشد آل علي: كاراتيه الإمارات في الطريق الصحيح

علي معالي (أبوظبي)

أكد راشد عبدالمجيد آل علي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، على أن الإنجاز الذي حقّقه منتخب الإمارات في بطولة آسيا للكاراتيه، التي استضافتها مدينة بالي الإندونيسية، يُمثّل محطة مهمة في مسيرة تطور اللعبة، ويعكس حجم العمل الكبير الذي يبذله الاتحاد خلال السنوات الماضية، بقيادة اللواء (م) ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي.

قال راشد عبدالمجيد: «إن إحراز لاعب منتخبنا الوطني رضا مسعودي الميدالية الفضية في منافسات الكوميتيه لوزن تحت 84 كجم يُعد إنجازاً مستحقاً، خصوصاً أن البطولة شهدت مشاركة نخبة لاعبي القارة الآسيوية، التي تضم أقوى المدارس العالمية في رياضة الكاراتيه».

وأضاف: «هذه النتيجة تؤكد أن الكاراتيه الإماراتي يسير في الطريق الصحيح، وأن المنتخب أصبح حاضراً بقوة على الساحة القارية، بعدما تحوّل إلى منافس حقيقي على الميداليات في مختلف البطولات الكبرى، وهو ثمرة استراتيجية واضحة تعتمد على الاستثمار في اللاعبين، وتطوير الأجهزة الفنية، والاحتكاك المستمر مع أفضل المنتخبات».

وأشار راشد آل علي إلى أن النجاحات التي تحققت خلال الفترة الماضية لم تأتِ من فراغ، وإنما هي نتاج عمل مؤسَّسي متواصل، ورؤية فنية وإدارية يقودها اللواء ناصر الرزوقي، الذي أسهم في نقل الكاراتيه الإماراتي إلى مرحلة جديدة من التميز، سواء على مستوى النتائج أو الحضور الدولي، مستفيداً من مكانته الكبيرة داخل منظومة الكاراتيه العالمية والآسيوية، وهو ما انعكس بصورة إيجابية على تطوير اللعبة في الدولة.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستكون أكثر أهمية، مع اقتراب دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها اليابان خلال شهر سبتمبر المقبل، مؤكداً أن الاتحاد بدأ بالفعل وضع اللمسات الأخيرة على برنامج إعداد المنتخب الوطني، من أجل الظهور بأفضل صورة وتحقيق نتائج تليق برياضة الإمارات.

وقال: «ندرس حالياً إقامة معسكر خارجي متكامل للمنتخب الوطني، وهناك خياران، الأول في مصر، والثاني في كازاخستان، وسيتم حسم الوجهة خلال الفترة القريبة المقبلة وفقاً للبرنامج الفني الذي يحقق أكبر استفادة للاعبين».

وأضاف أن اختيار المعسكر سيتم بناءً على جودة الاحتكاك الفني وقوة المنتخبات المشاركة، بما يمنح اللاعبين أفضل إعداد ممكن قبل خوض منافسات الأسياد، خاصة أن المنافسة ستكون قوية للغاية، وتتطلب أعلى درجات الجاهزية البدنية والفنية والذهنية.

وأكد نائب رئيس اتحاد الإمارات للكاراتيه أن الاتحاد يضع ثقته الكاملة في لاعبي المنتخب الوطني وقدرتهم على مواصلة تحقيق الإنجازات، مشيداً بروح الإصرار والطموح التي يتمتع بها اللاعبون.