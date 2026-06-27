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الرياضة

الفجيرة تحتضن بطولة غرب آسيا للقوس والسهم

الفجيرة تحتضن بطولة غرب آسيا للقوس والسهم
27 يونيو 2026 19:00

فيصل النقبي (الفجيرة)

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تتأهّب الفجيرة لاستقبال نُخبة رُماة القوس والسهم في منطقة غرب آسيا، بعدما تقرر استضافتها منافسات النُّسخة الثالثة من بطولة غرب آسيا 2026، خلال الفترة من 15 إلى 22 أكتوبر المقبل، بمشاركة منتخبات دول المنطقة، في حدث يعكس المكانة المتنامية للإمارة على خريطة استضافة البطولات الرياضية.
كما يشهد الحدث تنظيم الدورة الدولية للمستوى الثاني لتأهيل المدربين في نادي الفجيرة للفنون القتالية، بمشاركة مدرّبين وممثّلين من مختلف دول اتحاد غرب آسيا، ضمن استراتيجية الاتحاد لتطوير الكوادر الفنية ورفع مستوى اللعبة في المنطقة.
وثمّنت هند إبراهيم الحوسني، الأمين العام لاتحاد الإمارات للقوس والسهم ومديرة البطولة، دعم ورعاية سموّ الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، لاستضافة البطولة، مؤكِّدة أن هذا الدعم يعزّز مكانة دولة الإمارات مركزاً لتنظيم البطولات الرياضية.
وأكدت اكتمال جميع الترتيبات الفنية والتنظيمية بالتنسيق مع الجهات المعنية في إمارة الفجيرة، مع فتح باب التسجيل للمشاركة، بما يضمن نجاح البطولة والدورة التدريبية المصاحبة.

اتحاد القوس والسهم
الفجيرة
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