بني ياس يواصل التحليق في صدارة «خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو»

أبوظبي (الاتحاد)

تختتم اليوم منافسات الجولة الخامسة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، بإقامة نزالات فئات تحت 12 و14 و16 عاماً للبنين والبنات، وسط تطلع الأندية إلى تعزيز رصيدها في الترتيب العام، ومواصلة تقديم مستويات تعكس التطور المتسارع لمنظومة الجوجيتسو الإماراتية وقدرتها على إعداد أجيال جديدة من الأبطال.

وأقيمت منافسات اليوم الثاني من الجولة، بإقامة نزالات فئة البدلة للأطفال، في مبادلة أرينا بأبوظبي أمس، وسط مشاركة واسعة من مختلف الأندية والأكاديميات، وحضور جماهيري كبير.

وأكد الحضور الجماهيري الغفير المكانة التي رسختها البطولة كإحدى أهم المنصات الوطنية لنشر رياضة الجوجيتسو، وتوسيع قاعدة ممارسيها، واكتشاف المواهب، وصناعة أبطال المستقبل، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار في الأجيال الجديدة، كما أنه يجسد نجاح اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة في تنظيم بطولات احترافية وفق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية.واتسمت نزالات اليوم الثاني بالحماس والندية، رغم التزام اللاعبين الصغار بتعليمات الحكام واحترام المنافسين، والتعامل بروح رياضية مع نتائج المباريات، فيما شكل الحضور العائلي المكثف أحد أبرز ملامح البطولة، تأكيداً للدور المحوري للأسرة في دعم الأبناء والبنات، وترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة، وتحويل المشاركة إلى تجربة متكاملة تجمع بين المنافسة والتعلم وبناء الشخصية.

وحضر المنافسات عبد المنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وصالح الجزيري مدير عام السياحة بدائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، ومحمد بن دلموج الظاهري، ويوسف عبدالله البطران عضوا مجلس الإدارة، وحمد محمد المرر المدير التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة إيدج، وفهد علي الشامسي الأمين العام للاتحاد، ومحمد حسين كرمستجي الرئيس التنفيذي لشركة كيو موبيلتي، وفريد العولقي الرئيس التنفيذي لقطاع أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، وعدد من مسؤولي الاتحاد والرعاة وممثلي الأندية والأكاديميات.

وعلى صعيد النتائج، واصل نادي بني ياس للجوجيتسو تألقه بالحفاظ على صدارة الترتيب العام، وجاءت أكاديمية M.O.D في المركز الثاني، فيما حل نادي الجزيرة للجوجيتسو في المركز الثالث.

وأكد محمد سالم الظاهري أن تخصيص منافسات اليوم الثاني لفئة الأطفال يجسد رؤية الاتحاد في الاستثمار بالأجيال الجديدة، وترسيخ الجوجيتسو كرياضة تسهم في بناء الشخصية وتعزيز قيم الانضباط والثقة بالنفس منذ سن مبكرة.

وقال: إن بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تمثل إحدى الركائز الأساسية لتطوير اللعبة، من خلال توفير بيئة تنافسية متكاملة تتيح للاعبين الصغار اكتساب الخبرات والتدرج في مسيرتهم الرياضية وفق أسس فنية وتنظيمية راسخة، مشيراً إلى أن المشاركة الواسعة من مختلف الأندية والأكاديميات تعكس نجاح خطط الاتحاد في توسيع قاعدة الممارسين واكتشاف المواهب، فيما يضفي الحضور العائلي الكثيف بعداً مجتمعياً مهماً يعزز دور الأسرة كشريك رئيسي في دعم الأبناء والبنات وتشجيعهم على مواصلة ممارسة الرياضة.