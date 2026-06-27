راسل أول المنطلقين في جائزة النمسا الكبرى للفورمولا 1

سبيلبيرج (أ ف ب)

ينطلق البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس من المركز الأول الأحد في جائزة النمسا الكبرى، الجولة الثامنة من بطولة العالم للفورمولا 1، بعد إنهائه التجارب التأهيلية في المركز الأول على حلبة ريد بول رينغ في سبيلبير[.وتقدم راسل الذي يحقق قطب الانطلاق الأول للمرة الثانية تواليا والرابعة هذا الموسم في تأكيد لهيمنة مرسيدس التامة، على ثنائي فيراري شارل لوكلير من موناكو ومواطنه لويس هاميلتون الفائز بالسباق الماضي في برشلونة.

وتم تعليق النتيجة لفترة بعدما فتح مراقبو السباق تحقيقا لمعرفة إذا كانت اللفة الأسرع للبريطاني تحققت خلال حادث لسائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، لكن القرار جاء ليؤكد مركزه راسل الأول الذي تحقق بفارق 0.236 ثانية عن لوكلير و0.295 ثانية عن بطل العالم سبع مرات هاميلتون، في ختام مثير لحصة تأهيلية متقاربة جدا.