السبت 27 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

راسل أول المنطلقين في جائزة النمسا الكبرى للفورمولا 1

راسل أول المنطلقين في جائزة النمسا الكبرى للفورمولا 1
27 يونيو 2026 20:03

سبيلبيرج (أ ف ب) 
ينطلق البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس من المركز الأول الأحد في جائزة النمسا الكبرى، الجولة الثامنة من بطولة العالم للفورمولا 1، بعد إنهائه التجارب التأهيلية في المركز الأول على حلبة ريد بول رينغ في سبيلبير[.وتقدم راسل الذي يحقق قطب الانطلاق الأول للمرة الثانية تواليا والرابعة هذا الموسم في تأكيد لهيمنة مرسيدس التامة، على ثنائي فيراري شارل لوكلير من موناكو ومواطنه لويس هاميلتون الفائز بالسباق الماضي في برشلونة.
وتم تعليق النتيجة لفترة بعدما فتح مراقبو السباق تحقيقا لمعرفة إذا كانت اللفة الأسرع للبريطاني تحققت خلال حادث لسائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، لكن القرار جاء ليؤكد مركزه راسل الأول الذي تحقق بفارق 0.236 ثانية عن لوكلير و0.295 ثانية عن بطل العالم سبع مرات هاميلتون، في ختام مثير لحصة تأهيلية متقاربة جدا.

أخبار ذات صلة
فورمولا1.. مرسيدس يتمسك براسل
الفورمولا-1.. صراع الخبرة والشباب على مضمار النمسا!
الفورمولا
النمسا
الفورمولا-1
آخر الأخبار
بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تقدم مساعدات إنسانية لإغاثة المتضررين في لبنان
علوم الدار
بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تقدم مساعدات إنسانية لإغاثة المتضررين في لبنان
اليوم 18:44
الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط
الأخبار العالمية
الجامعة العربية ترحب بتوقيع الاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل
اليوم 22:06
فورمولا1.. مرسيدس يتمسك براسل
الرياضة
فورمولا1.. مرسيدس يتمسك براسل
اليوم 22:00
شراكة استراتيجية بين «الرؤية العالمية» و«إيدج» لتعزيز انتشار الجوجيتسو دولياً
الرياضة
شراكة استراتيجية بين «الرؤية العالمية» و«إيدج» لتعزيز انتشار الجوجيتسو دولياً
اليوم 21:58
فرق إنقاذ تبحث عن ناجين تحت ركام مبنى عقب زلزالي فنزويلا
الأخبار العالمية
فنزويلا: عدد قتلى الزلزالين يرتفع إلى 1430
اليوم 21:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©