فورمولا1.. مرسيدس يتمسك براسل

سبيلبيرج (أ ف ب)

وضع المدير النمساوي لمرسيدس توتو وولف حدا للتكهنات بشأن إمكانية التعاقد مع بطل العالم أربع مرات الهولندي ماكس فيرستابن للموسم المقبل من بطولة العالم للفورمولا 1، مؤكدا التمسك بالبريطاني جورج راسل إلى جانب الإيطالي كيمي أنتونيلي.وجاء تأكيد وولف على هامش جائزة النمسا الكبرى المقامة في عطلة نهاية الأسبوع الحالي، وبعد البداية القوية لمرسيدس مع انطلاق حقبة القوانين الجديدة في 2026، حيث يتصدر أنتونيلي ترتيب بطولة السائقين فيما يحتل راسل المركز الثالث، ويرى وولف أنه لا يوجد أي مبرر لإجراء تغييرات.

وقال وولف في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عندما سُئل عن تشكيلة مرسيدس لموسم 2027 "لا نريد تغيير أي شيء. لقد قلنا ذلك أيضا لجورج، وأعتقد أن هذه التشكيلة مناسبة لنا. أنا سعيد جدا بكليهما".