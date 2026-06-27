فولر : لا نريد العودة إلى ألمانيا الإثنين!

كارولاينا الشمالية (د ب أ)

أعرب رودي فولر، المدير الرياضي للمنتخب الألماني، عن ثقته في قدرة الفريق على تجاوز هزيمته أمام الإكوادور وتحقيق الفوز في أولى مبارياته في الأدوار الإقصائية لكأس العالم أمام باراجواي بعد غد الاثنين.و قال فولر في حديث مع الصحفيين، إن المهاجمين جمال موسيالا وكاي هافيرتز وفلوريان فيرتز عليهم رفع مستوى أدائهم إلى جانب لاعبين آخرين.

وأضاف: "الآن بدأت منافسات كأس العالم فعليا، وهناك إيمان راسخ بقدرتنا على بذل قصارى جهدنا، وأننا سنصل إلى أقصى إمكانياتنا، ونقدم مباراة رائعة، وبالتأكيد نتأهل إلى الدور التالي".

وتابع فولر: "بالتأكيد سيكون الوضع مختلفاً تماماً يوم الاثنين، ستكون مباراة إقصائية حيث كل شيء على المحك ، إما التأهل إلى الدور التالي أو العودة إلى البلاد والكل يدرك ذلك"، وأوضح أن الهزيمة أمام الإكوادور 1/2، لا تضعف ثقته بالفريق خاصة مع ضمان صدارة المجموعة، لكنه أكد أن فريقه يفكر فيما بعد مواجهة يوم الاثنين.

وفي حال فوز ألمانيا على باراجواي في دور الـ32، فقد تواجه في دور الستة عشر منتخب فرنسا والبرازيل في دور الثمانية وإسبانيا في قبل النهائي، في حال مواصلتها للمشوار.