سكالوني عاجز عن وصف أرقام ميسي القياسية!

قال سكالوني مدرب الأرجنتين إنه بدأت تنفد منه الكلمات لوصف أداء ليونيل ميسي، بعد أن شاهد قائد فريقه يصبح أول ​لاعب يسجل أهدافا في سبع مباريات متتالية في كأس العالم لكرة القدم، وذلك خلال الفوز 3-1 على الأردن اليوم الأحد.وشارك ميسي كبديل في الدقيقة 60 في ⁠ملعب دالاس، وسجل هدفا من ركلة حرة في الدقيقة 80 ليواصل سلسلة ​أهدافه التي جعلته يتجاوز الرقم القياسي الذي كان يتقاسمه مع الفرنسي ​جوست ‌فونتين والبرازيلي جايرزينيو.

وقال سكالوني عندما سئل مرة ⁠أخرى ​عن أداء ميسي "إنها حالة محرجة بعض الشيء عندما يسألني الناس عن ذلك ولا أعرف ماذا أقول. كان بإمكانه اليوم أن يلعب 90 دقيقة، ودون التقليل من شأن منافسنا، فقد أراد أن يمنح زملاءه فرصة ‌للعب وأن يحافظ على طاقته لما هو قادم، وأضاف: "إنه لا يفكر كثيرا ‌في الأرقام التي يتحدث عنها الناس. الكلمة الوحيدة التي تخطر على بالي هي أنني مندهش".