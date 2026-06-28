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الرياضة

بعد تألقه.. إطلاق اسم حارس أستراليا على شاطئ شهير في ملبورن

بعد تألقه.. إطلاق اسم حارس أستراليا على شاطئ شهير في ملبورن
28 يونيو 2026 12:15

ملبورن (أ ف ب) 
قال حارس المرمى الأسترالي باتريك بيتش إنه يشعر «بالمحبة» بعد أن أُعيدت تسمية شاطئ رملي معروف في ملبورن على اسمه مؤقتاً، وذلك تكريماً لبروزه في كأس العالم لكرة القدم.وكان بيتش قد توجه إلى كأس العالم باعتباره الحارس الثاني خلف المخضرم وقائد «سوكروز» مات راين، لكن بشكل مفاجئ، شارك أساسياً في مباراتهم الأولى أمام تركيا، وتم الإبقاء عليه في المباراتين التاليتين ضد الولايات المتحدة وباراجواي.
ويبلغ بيتش لاعب ملبورن سيتي من العمر 22 عاماً وقد حافظ على نظافة شباكه في مباراتين، ومن المقرر أن يلعب مُجدّداً عندما تواجه أستراليا مصر في دور الـ32 في دالاس يوم الجمعة.
واحتفل الأستراليون بتألق الحارس اللافت، عبر إعادة تسمية شاطئ سانت كيلدا رسمياً إلى «باتريك بيتش» طوال فترة كأس العالم، وقال أليكس ماكين، عمدة مدينة بورت فيليب حيث يقع شاطئ سانت كيلدا «ما أفضل أن يتم تكريم شخص يتألق بشكل لافت، وأضاف:»يتعلق الأمر بدعم المنتخب الوطني ومشاركة حماس كأس العالم على أرضنا".

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