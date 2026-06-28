من سلة الليمون إلى الزي الواحد.. خرافات بوتشيتينو تشعل الأجواء!

معتز الشامي (أبوظبي)

لم تَعُد خطط المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو داخل الملعب وحدها محور اهتمام الجماهير في كأس العالم 2026، إذ تحوّل مظهره الأنيق على الخط الجانبي إلى حديث وسائل الإعلام، بعدما ارتدى الزّي نفسه خلال أول مباراتين للمنتخب الأميركي، اللتين انتهتا بانتصارين كبيرين ضمنا التأهل المبكر إلى دور الـ32.

المدرب البالغ من العمر 54 عاماً ظهر في المباراتين بقميص علوي صوفي خفيف باللون الأزرق الداكن، مع سروال واسع بنفس اللون، وقميص أبيض بسيط وحذاء رياضي أبيض من «نايكي»، ومع تكرار المشهد، بدأ كثيرون يتساءلون عن سر هذا الاختيار، قبل أن تكشف شركة ملابس شهيرة، أن الزّي صُمم خصيصاً لبوتشيتينو خلال البطولة، مع إضافة شعار الاتحاد الأميركي لكرة القدم على القطعتين.

وأكد الاتحاد الأميركي أن اختيار الملابس يعود بالكامل إلى المدرب، الذي يفضّل الاستمرار بالزّي نفسه طالما يواصل الفريق تحقيق الانتصارات، في انسجام مع واحدة من أشهر خرافات كرة القدم التي تربط النجاح بالطقوس والعادات الثابتة.

وبحسب مسؤولي المنتخب الأميركي، فإن بوتشيتينو استلهم فكرته من المقولة الشهيرة في أحد الأفلام، «لا تعبث أبداً بسلسلة الانتصارات»، ولم تكن هذه المرة الأولى التي يربط فيها المدرب الأرجنتيني بين الأناقة والحظ. ففي أغسطس 2018، خلال قيادته لتوتنهام، ارتدى بدلة زرقاء أنيقة في الفوز التاريخي على مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة في «أولد ترافورد»، وبعد المباراة قال مازحاً: «ربما البدلة تساعد، سواء ارتديت بدلة أو ملابس رياضية فأنا أبدو وسيما»

لكن عندما غيّر لون القميص في المباراة التالية أمام واتفورد، خسر توتنهام بنتيجة 2-1، وهي واقعة بقيت راسخة في ذاكرة المدرب، حتى وإن كانت مجرد مصادفة بالنسبة للكثيرين. كما أنه كان يتفاءل بوجود «سلة ليمون» بشكل دائم على مكتبه بالنادي عندما كان يدرب تشيلسي.

ولا يعُد بوتشيتينو الوحيد داخل الكرة الأميركية الذي يؤمن بهذه الطقوس، إذ تحولت قبّعة «هالو كيتي» التي ترتديها إيما هايز، مدرّبة منتخب السيدات الأميركي، إلى رمز للحظ بعد سلسلة من الانتصارات، لتصبح جزءاً من هوية الفريق في الفترة الأخيرة.