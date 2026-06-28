جاي ستيفن.. ظل ديشامب وسر الإنجازات!

معتز الشامي (أبوظبي)

حسم منتخب فرنسا صدارة المجموعة التاسعة، بفوز كبير على النرويج 4-1، مُنهياً مبارياته بالعلامة الكاملة، بقيادة جاي ستيفان، مساعد المدرب ديدييه ديشامب، والذي غاب عن المباراة، لحضور جنازة والدته في فرنسا.

وقبل قيدته منتخب الديوك أمام النرويج، كان ستيفان حديث الجماهير بعد انتشار صورة له على متن الطائرة عقب الفوز على العراق، وهو يناقش الخطة التكتيكية للمباراة مع كيليان مبابي ومايكل أوليسيه.

ويُعد ستيفان، البالغ من العمر 69 عاماً، أحد أكثر المدربين خبرة في الكرة الفرنسية، حيث شارك في 10 بطولات كبرى، منها 9 بطولات إلى جانب ديشامب مع منتخب «الديوك»، إضافة إلى تجربة سابقة كمدير فني لمنتخب السنغال بين عامي 2003 و2005، لم يخسر خلالها سوى مباراتين.

وكانت مسيرته كلاعب قد توقفت مبكراً بسبب حادث سير خطير أثناء وجوده مع نادي كان، قبل أن يتجه إلى التدريب، حيث خاض تجارب مع أندية الدرجات الأدنى، ثم تولى لفترة قصيرة تدريب ليون وبوردو، لكنه وجد شغفه الحقيقي في العمل بعيداً عن الأضواء كمساعد مدرب.

وشغل ستيفان هذا الدور مع ريمون دومينيك، وجان تيجانا، في ليون، قبل أن يبرز اسمه مع روجيه لومير في المنتخب الفرنسي، حيث ساهم في التتويج بلقب كأس الأمم الأوروبية 2000 ثم كأس القارات 2001. وهناك تعرّف إلى ديشامب، الذي كان حينها قائداً لمنتخب فرنسا الذهبي بقيادة زين الدين زيدان.

وبدأت الشراكة بين ستيفان وديشامب في أولمبيك مارسيليا، قبل أن ينتقل معه إلى المنتخب الفرنسي عام 2012، ليصبح الذراع اليمنى للمدرب. ويتولى ستيفان تصميم البرامج التدريبية ووضع التفاصيل التكتيكية، ويُعرف بشخصيته الهادئة والجادة أمام وسائل الإعلام، في مقابل علاقته الوثيقة باللاعبين داخل غرفة الملابس.