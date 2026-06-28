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الرياضة

غطاء زجاجة سر السعادة.. ماريا الإكوادورية مونديالية مدى الحياة!

غطاء زجاجة سر السعادة.. ماريا الإكوادورية مونديالية مدى الحياة!
28 يونيو 2026 14:45

معتز الشامي (أبوظبي)
تحوّلت حملة ترويجية أطلقتها شركة كوكاكولا عام 1998 إلى واحدة من أكثر القصص غرابة وإلهاماً في تاريخ كأس العالم، بعدما منحت المشجّعة الإكوادورية ماريا ديل خيسوس بينارجوتي فرصة حضور البطولة مدى الحياة، لتتواجد في 7 نُسخ متتالية من المونديال على نفقة الشركة.
بدأت القصة عندما فازت ماريا، من خلال غطاء زجاجة ضمن حملة ترويجية اعتمدت على جمع الأغطية والكوبونات، بالجائزة الكبرى التي تضمنت السفر إلى بطولات كأس العالم مع تغطية جميع النفقات.
وفي البداية لم تصدق ماريا الخبر، حيث ظنت أن الاتصال الهاتفي الذي تلقته لإبلاغها بفوزها مجرد مزحة، لكن زوجها تحقق من تفاصيل المسابقة، ليتأكد أن الجائزة حقيقية، لتبدأ رحلة غيّرت حياتها بالكامل، وكانت المفاجأة الكبرى أن ماريا لم تكن قد غادرت الإكوادور من قبل، ولم يسبق لها ركوب الطائرة. 
وكانت رحلتها الأولى إلى فرنسا 1998، التي استضافت نهائيات كأس العالم، وهي تجربة كان يطمح إليها ملايين المشجّعين، لكنها تحوّلت بالنسبة لها إلى تقليد استمر لأكثر من 24 عاماً.
وخلال تلك الفترة، حضرت جميع نُسخ كأس العالم، بدءاً من فرنسا 1998، مروراً بكوريا الجنوبية واليابان 2002، وألمانيا 2006، وجنوب أفريقيا 2010، والبرازيل 2014، وروسيا 2018، وصولاً إلى قطر 2022.

 

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