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الرياضة

شراع الإمارات الـ 33 في مونديال «الأوبتسمت» بالمغرب

شراع الإمارات الـ 33 في مونديال «الأوبتسمت» بالمغرب
28 يونيو 2026 17:30

بوظبي (الاتحاد)
حقق منتخب الإمارات للشراع الحديث إنجازاً متميزاً على المستوى العربي، بحلوله في المركز الـ 33 عالمياً ضمن منافسات بطولة العالم للأوبتمست التي استضافتها مدينة طنجة بالمملكة المغربية خلال الفترة من 20 إلى 27 يونيو الجاري، بمشاركة 293 لاعباً ولاعبة يمثّلون 73 دولة من مختلف قارات العالم.
وتمكّن المنتخب الوطني من التأهل إلى المجموعة الذهبية التي ضمت أفضل 60 لاعباً في البطولة، ليصبح المنتخب العربي الوحيد الذي بلغ هذه المرحلة المتقدمة، قبل أن يختتم مشاركته باحتلال المركز الـ33 عالمياً.
أشاد الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، بهذا الإنجاز المتميز، مؤكداً أنه ثمرة العمل المتواصل والجهود المشتركة بين الاتحاد والأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين وأولياء الأمور، مشيراً إلى أن ما تحقق يؤكد التطور الكبير الذي تشهده رياضة الشراع في دولة الإمارات وقدرة لاعبيها على المنافسة في المحافل الكبرى.

 

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