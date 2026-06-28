الأحد 28 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الجزيرة يبدأ مرحلة كوزمين بالتجمع الداخلي

الجزيرة يبدأ مرحلة كوزمين بالتجمع الداخلي
28 يونيو 2026 18:45

معتصم عبدالله (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
جاردين يصل إلى دبي لبداية مهمته مع شباب الأهلي
الوصل يعتمد برنامج إعداد متكامل للموسم الجديد

 دشن الجزيرة مرحلة مدربه الجديد الروماني كوزمين أولاريو، بعدما التقى اللاعبين في أبوظبي خلال التجمع الداخلي للفريق، إيذاناً بانطلاق التحضيرات للموسم الرياضي 2026 - 2027، والذي يشهد خوض «فخر أبوظبي» معسكراً خارجياً في هولندا، تغادر إليه البعثة الأربعاء المقبل.
 ويستمر معسكر الجزيرة حتى 27 يوليو الجاري، ويتخلله خوض أربع مباريات ودية، قبل العودة إلى أبوظبي، حيث من المقرر أن يخوض الفريق مباراة أو مباراتين إضافيتين، استعداداً لانطلاق موسمه الجديد.
 ويستهل «فخر أبوظبي» مشواره الرسمي بمواجهة قوية أمام ضيفه الاتحاد السعودي في 11 أغسطس المقبل على استاد محمد بن زايد، ضمن الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا للنخبة.
 وتشهد النسخة الرابعة والعشرين من البطولة القارية مشاركة 32 نادياً في مرحلة الدوري، بعدما كانت 24 نادياً في الموسمين الماضيين، ما يعكس اتساع رقعة المنافسة في البطولة الأهم للأندية الآسيوية.
 وبدأ الجزيرة ترتيب أوراقه للموسم الجديد من خلال إنهاء التعاقد مع الثنائي المصري محمد النني والفرنسي نبيل فقير، إلى جانب التعاقد مع الروماني كوزمين أولاريو بعقد يمتد حتى عام 2028.
 وتمثل قيادة الجزيرة المحطة الإماراتية الخامسة للمدرب الروماني المخضرم، بعدما سبق له تدريب العين وشباب الأهلي والشارقة، قبل تجربته الأخيرة مع منتخب الإمارات خلال التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
 وجاء توجه الجزيرة للتعاقد مع كوزمين بعد موسم أنهاه الفريق في المركز الرابع بدوري أدنوك للمحترفين برصيد 44 نقطة، إلى جانب خسارته نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة أمام العين بنتيجة 1-4.
 ويُعد كوزمين أحد أكثر المدربين نجاحاً في تاريخ الكرة الإماراتية، بعدما حقق العديد من الألقاب المحلية مع العين وشباب الأهلي والشارقة، إلى جانب تجاربه الخارجية مع الهلال السعودي والسد القطري وجيانجسو الصيني، فضلاً عن قيادته المنتخب السعودي في إحدى محطاته التدريبية.

دوري أدنوك للمحترفين
الجزيرة
آخر الأخبار
إنقاذ رضيع من تحت الأنقاض بعد أيام من زلزالي فنزويلا
الترفيه
إنقاذ رضيع من تحت أنقاض بعد أيام من زلزالي فنزوويلا
اليوم 19:55
الذكاء الاصطناعي يُسرّع التئام جروح السكري بإبر مستوحاة من نبتة آكلة للحشرات
الذكاء الاصطناعي
أمل جديد لمرضى السكري.. إبر بالذكاء الاصطناعي تغلق الجروح وتقاوم البكتيريا
اليوم 19:35
جاردين يصل إلى دبي لبداية مهمته مع شباب الأهلي
الرياضة
جاردين يصل إلى دبي لبداية مهمته مع شباب الأهلي
اليوم 19:30
رجل يقف داخل نافورة للاحتماء من الحر في برلين
الأخبار العالمية
ألمانيا تسجل درجة حرارة غير مسبوقة لليوم الثالث تواليا
اليوم 19:15
راسل يفوز بجائزة النمسا الكبرى للفورمولا1
الرياضة
راسل يفوز بجائزة النمسا الكبرى للفورمولا1
اليوم 18:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©