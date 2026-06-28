الجزيرة يبدأ مرحلة كوزمين بالتجمع الداخلي

معتصم عبدالله (أبوظبي)

دشن الجزيرة مرحلة مدربه الجديد الروماني كوزمين أولاريو، بعدما التقى اللاعبين في أبوظبي خلال التجمع الداخلي للفريق، إيذاناً بانطلاق التحضيرات للموسم الرياضي 2026 - 2027، والذي يشهد خوض «فخر أبوظبي» معسكراً خارجياً في هولندا، تغادر إليه البعثة الأربعاء المقبل.

ويستمر معسكر الجزيرة حتى 27 يوليو الجاري، ويتخلله خوض أربع مباريات ودية، قبل العودة إلى أبوظبي، حيث من المقرر أن يخوض الفريق مباراة أو مباراتين إضافيتين، استعداداً لانطلاق موسمه الجديد.

ويستهل «فخر أبوظبي» مشواره الرسمي بمواجهة قوية أمام ضيفه الاتحاد السعودي في 11 أغسطس المقبل على استاد محمد بن زايد، ضمن الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا للنخبة.

وتشهد النسخة الرابعة والعشرين من البطولة القارية مشاركة 32 نادياً في مرحلة الدوري، بعدما كانت 24 نادياً في الموسمين الماضيين، ما يعكس اتساع رقعة المنافسة في البطولة الأهم للأندية الآسيوية.

وبدأ الجزيرة ترتيب أوراقه للموسم الجديد من خلال إنهاء التعاقد مع الثنائي المصري محمد النني والفرنسي نبيل فقير، إلى جانب التعاقد مع الروماني كوزمين أولاريو بعقد يمتد حتى عام 2028.

وتمثل قيادة الجزيرة المحطة الإماراتية الخامسة للمدرب الروماني المخضرم، بعدما سبق له تدريب العين وشباب الأهلي والشارقة، قبل تجربته الأخيرة مع منتخب الإمارات خلال التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وجاء توجه الجزيرة للتعاقد مع كوزمين بعد موسم أنهاه الفريق في المركز الرابع بدوري أدنوك للمحترفين برصيد 44 نقطة، إلى جانب خسارته نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة أمام العين بنتيجة 1-4.

ويُعد كوزمين أحد أكثر المدربين نجاحاً في تاريخ الكرة الإماراتية، بعدما حقق العديد من الألقاب المحلية مع العين وشباب الأهلي والشارقة، إلى جانب تجاربه الخارجية مع الهلال السعودي والسد القطري وجيانجسو الصيني، فضلاً عن قيادته المنتخب السعودي في إحدى محطاته التدريبية.