جاردين يصل إلى دبي لبداية مهمته مع شباب الأهلي

معتز الشامي (أبوظبي)

من المقرر أن يصل خلال الأيام القليلة المقبلة المدرب البرازيلي أندريه جاردين إلى دبي، لبدء مهمته رسمياً مع شباب الأهلي، بعد الإعلان عن التعاقد معه خلفاً للبرتغالي باولو سوزا، حيث سيقود جاردين «الفرسان» بداية من التجمع المرتقب للموسم الجديد، والمتوقع أن يدخله الفريق خلال نهاية الأسبوع الجاري.

وجاء إعلان شباب الأهلي عن التعاقد مع المدرب البرازيلي لقيادة الفريق الأول، في خطوة تعكس رغبة النادي في الحفاظ على عودة ثقافة البطولات بعد نهاية مشوار البرتغالي باولو سوزا، والذي أخفق في تحقيق إنجازات محلية وحلّ وصيفاً للدوري، وبالتالي جاء القرار بالتعاقد مع أحد أكثر المدربين نجاحاً في الأميركتين خلال الأعوام الأخيرة.

جاردين، المولود عام 1979، لم يكن لاعباً شهيراً، لكنه بنى اسمه داخل أكاديميات البرازيل، متنقلاً بين إنترناسيونال وجريميو وساو باولو، قبل أن يتولى تدريب منتخبات البرازيل السنية، وكانت نقطة التحول الكبرى في مسيرته عندما قاد منتخب البرازيل الأولمبي إلى الفوز بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020 بعد التغلب على إسبانيا في النهائي، ليؤكد قدرته على إدارة المواهب الشابة، وتوالت نجاحاته وجاءت في المكسيك. فبعد تجربة ناجحة مع أتلتيكو سان لويس، انتقل في صيف 2023 إلى تدريب العملاق كلوب أميركا، وهناك صنع واحدة من أكثر الفترات الذهبية في تاريخ النادي.

وخلال ثلاث سنوات فقط، قاد الفريق إلى ستة ألقاب، أبرزها الفوز بالدوري المكسيكي ثلاث مرات متتالية، إلى جانب كأس الأبطال وكأس السوبر، ليصبح أحد أكثر المدربين نجاحاً في تاريخ النادي الحديث، كما اختير أفضل مدرب في الدوري المكسيكي.

أما عن أبرز ما يميّز البرازيلي جاردين، فهو اعتماده على كرة هجومية منظمة، مع ضغط عالٍ واستحواذ ذكي وبناء اللعب من الخلف، لكنه في الوقت نفسه يمنح فريقه توازناً دفاعياً واضحاً.

كما يُجيد جاردين تغيير الشكل التكتيكي أثناء المباراة، وهي أهم صفة يتمتع بها في مسيرته، أما الصفة الثالثة، والتي غابت لدى البرتغالي سوزا، فكانت في قراءة الفريق المنافس وإجراء تعديلات مؤثّرة، في طريقة اللعب وفي التكتيك بحسب ظروف المباريات، بينما تلخّصت رابع المميزات الفنية للبرازيلي جاردين في قدرته على صناعة مجموعة متماسكة لبناء فريق قوي، يؤمن جميع عناصره بأفكاره وينفّذها، قبل الاعتماد على النجوم، كما يتميز بقربه من اللاعبين، واعتماده على الحوار المستمر معهم، وهو ما ساعده في بناء غرفة ملابس مستقرة داخل كلوب أميركا، حيث أشاد العديد من لاعبيه بقدرته على كسب ثقتهم وإقناعهم بأدوارهم داخل الملعب.

وسيصل جاردين إلى دبي وهو قادم من مشروع ناجح للغاية مع كلوب أميركا، بعدما حوّل الفريق إلى قوة هجومية ودفاعية في الوقت نفسه، ونجح في صناعة شخصية بطل قادرة على الفوز بالمباريات الكبيرة. وتشير التقارير إلى أن هذه العقلية التنافسية، إلى جانب خبرته في التعامل مع الضغوط والجماهير، كانت من أبرز أسباب اختياره لقيادة «الفرسان».

وبالنسبة لشباب الأهلي، فإن الرهان يبدو واضحاً، ويتمثل في التعاقد مع مدرب لا يعرف سوى المنافسة على الألقاب، أملاً في استمرار الهيمنة المحلية، مع بناء فريق قادر على المنافسة بقوة في دوري أبطال آسيا للنخبة خلال الموسم الجد