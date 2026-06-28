5 سفراء لـ «دوري أدنوك» يعبرون إلى دور الـ32

معتصم عبدالله (أبوظبي)

يشهد دور الـ32 من نهائيات كأس العالم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، استمرار حضور خمسة من أصل 15 لاعباً يمثّلون أندية دوري أدنوك للمحترفين، بعد تأهُّل منتخبات المغرب ومصر والرأس الأخضر وباراجواي وجمهورية الكونجو الديمقراطية إلى الأدوار الإقصائية.

في المقابل، ودّع 10 لاعبين من أجانب دورينا منافسات المونديال دفعة واحدة، يتقدمهم خماسي منتخب إيران: سعيد عزت الله (شباب الأهلي)، وسامان قدوس (كلباء)، وشهريار موغانلو (كلباء)، ومهدي قائدي (النصر)، ومحمد قرباني (الوحدة)، إلى جانب ثلاثي منتخب أوزبكستان: عبدالله عبدولاييف (دبا)، وأوتابيك شوكوروف (بني ياس)، وعزيزون جانييف (البطائح)، بالإضافة إلى ثنائي منتخب العراق: مهند علي (دبا)، وإبراهيم بايش (الظفرة).

وتصدّر العين المشهد بين أندية دوري أدنوك، بعدما واصل ثلاثي «الزعيم» حضوره في المونديال بقيادة سفيان رحيمي الاسم الأبرز، بعدما لعب دوراً مؤثراً في تأهل المغرب إلى دور الـ32، إذ سجّل هدفاً وصنع آخر خلال الفوز على هايتي 4-2 في الجولة الثالثة من دور المجموعات، بعدما شارك أيضاً في الانتصار على اسكتلندا 1-0، ليقود «أسود الأطلس» إلى التأهل وصيفاً للمجموعة الثالثة، وضرب موعداً مع هولندا متصدرة المجموعة السادسة في مونتيري يوم 29 يونيو.

كما أسهم مدافع العين رامي ربيعة في تأهل منتخب مصر وصيفاً للمجموعة السابعة، بعدما شارك في المباريات الثلاث بالدور الأول، ليضرب «الفراعنة» موعداً مع أستراليا في دور الـ32 يوم 3 يوليو على ملعب دالاس.

ولم تمنع المشاركة المحدودة لأليخاندرو كاكو، لاعب العين، من الاحتفال مع منتخب باراجواي بالتأهل إلى دور الـ32، بعدما حجز منتخب بلاده أحد المقاعد الثمانية المخصصة لأفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث، ليواجه ألمانيا في بوسطن.

ومن جانبه، واصل ديني بورخيس، مدافع البطائح والمرشّح للاستمرار في دوري أدنوك خلال الموسم الجديد، حضوره المميز مع منتخب الرأس الأخضر، بعدما شارك أساسياً في المباريات الثلاث بالدور الأول، والتي انتهت بتعادلات متتالية قادت منتخب بلاده إلى التأهل وصيفاً للمجموعة الثامنة، ليواجه الأرجنتين متصدرة المجموعة العاشرة في ميامي يوم 3 يوليو.

أما سايمون بانزا، مهاجم الجزيرة، فاحتفل مع منتخب جمهورية الكونجو الديمقراطية بالتأهل إلى دور الـ32 كأحد أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث، رغم مشاركته المحدودة خلال الدور الأول، حيث ينتظر المنتخب الأفريقي مواجهة جديدة في الأدوار الإقصائية.

ويتصدر بورخيس قائمة الأكثر مشاركة بين سفراء دوري أدنوك المستمرين في البطولة برصيد 270 دقيقة كاملة، يليه رامي ربيعة بـ158 دقيقة، فيما يُعد سفيان رحيمي الأكثر تأثيراً من الناحية الهجومية، بعدما سجّل هدفاً وصنع آخر خلال 27 دقيقة فقط، مقابل 38 دقيقة لسايمون بانزا و10 دقائق لأليخاندرو كاكو.