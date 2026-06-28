الجوجيتسو ينظم ملتقى تحديثات لائحة السلوك الرياضي

أبوظبي (وام)

نظم اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، ممثلاً في اللجنة القانونية الفنية، ورشة تعريفية لاستعراض تحديث لائحة السلوك الرياضي، بحضور محمد سالم الظاهري، نائب رئيس الاتحاد، ومحمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويوسف البطران، عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة القانونية الفنية، إلى جانب ممثلي الأندية والأكاديميات وعدد من اللاعبين والمنتسبين للعبة.وشارك في تقديم محاور الورشة التي أقيمت على هامش الجولة الخامسة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو أعضاء اللجنة القانونية الفنية، وهم عبدالله الزعابي، وطارق البحري، وياسر القبيسي، بالإضافة إلى نورة الشمري التي استعرضت أبرز محاور تحديث اللائحة وأهدافها. وأكد محمد سالم الظاهري، نائب رىيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، أن تحديث لائحة السلوك الرياضي ينسجم مع توجهات الاتحاد الرامية إلى ترسيخ منظومة قيمية تجعل الأخلاق والاحترام والانضباط ركائز أساسية للممارسة الرياضية، انطلاقاً من أن رياضة الجوجيتسو لا تقتصر على تحقيق النتائج، بل تسهم في بناء شخصية اللاعب وتعزيز احترام المنافس والحكم والمدرب والمنظم والجمهور. وأوضح أن اللائحة المحدثة تهدف إلى غرس القيم الرياضية والتربوية، وترسيخ مفاهيم المسؤولية والروح الرياضية، بما يدعم إعداد جيل رياضي واعٍ ومنضبط يمثل أسرته وناديه ووطنه بالصورة المشرفة، مع التأكيد على الدور المحوري للأسرة وأولياء الأمور في دعم هذه المنظومة وتعزيز السلوك الإيجابي لدى الأبناء. وأكد يوسف البطران أن الورشة تستهدف إلقاء الضوء على الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة باللائحة، باعتبارها إطاراً ينظم العلاقة بين مختلف أطراف اللعبة، ويحدد الواجبات والمسؤوليات العامة للاعبين والمدربين والإداريين والأندية والأكاديميات وأولياء الأمور والجمهور، بما يسهم في حماية الحقوق، والحد من المخالفات، وتوحيد آليات التعامل مع مختلف الحالات، وتعزيز بيئة رياضية آمنة ومنظمة.

