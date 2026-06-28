استقالة مدرب كوريا الجنوبية بعد وداع المونديال

جوادالاخارا (أ ف ب)

استقال مدرب كوريا الجنوبية هونج ميونج-بو الذي تعرض لانتقادات واسعة الأحد، بحسب ما أفادت تقارير صحافية الأحد، وذلك بعد يوم واحد من خروج منتخب بلاده من دور المجموعات في مونديال 2026 لكرة القدم، وودع المدرب في ولايته الثانية على رأس الجهاز الفني، مبكراً من نهائيات كأس العالم للمرة الثانية، بعد الإخفاق في 2014. وكان من المتوقع أن تتأهل كوريا الجنوبية من المجموعة الأولى التي ضمت إلى جانبها المكسيك، إحدى الدول المضيفة، فضلاً عن جنوب أفريقيا وتشيكيا، لكنها خسرت أمام جنوب أفريقيا والمكسيك، واكتفت بثلاث نقاط، محققة فوزها الوحيد على التشيك 2-1.