ختام ناجح للجولة الخامسة من «خالد بن محمد بن زايد» للجوجيتسو

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت اليوم بصالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي منافسات الجولة الخامسة من النسخة الثالثة لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لفئة البدلة، بإقامة نزالات فئات تحت 12، و14، و16 عاماً، وسط مشاركة واسعة من لاعبي ولاعبات الأندية والأكاديميات من مختلف أنحاء الدولة، وحضور جماهيري وعائلي كبير، يعكس المكانة المتنامية التي تحظى بها الجوجيتسو، باعتبارها الرياضة الوطنية في دولة الإمارات، والأكثر انتشاراً بين مختلف فئات المجتمع.وعلى صعيد المنافسات، واصل نادي بني ياس للجوجيتسو الحفاظ على صدارة الترتيب العام لمنافسات اليوم الختامي، فيما جاءت أكاديمية بالمز الرياضية في المركز الثاني، وحل نادي العين للجوجيتسو في المركز الثالث.

حضر المنافسات وشارك في تتويج الفائزين، الشيخ زايد بن طحنون بن زايد آل نهيان، وعبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ويونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، ومنصور محمد الظاهري، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وفهد علي الشامسي الأمين العام، وعدد من مسؤولي الإدارات التنفيذية بالاتحاد والرعاة وممثلي الأندية والأكاديميات.

وشكل اليوم الختامي محطة مهمة في مسار الجولة، بعدما انتقلت المنافسات إلى الفئات العمرية التي تمثل قاعدة الهرم في منظومة إعداد اللاعبين، حيث برزت مستويات فنية متميزة عكست جودة برامج التأهيل والتدريب في الأندية والأكاديميات، والتطور المستمر في قدرات اللاعبين الصغار، سواء على المستوى الفني أو الذهني، من خلال الالتزام بالتعليمات، واحترام المنافس، والقدرة على التعامل مع أجواء المنافسات الاحترافية.

وجسدت المدرجات حجم الارتباط الوثيق بين رياضة الجوجيتسو والأسرة الإماراتية، حيث أصبح الحضور العائلي أحد أهم عناصر دعم اللاعبين، والإسهام في تطوير مستواهم، وترسيخ قيم الالتزام والانضباط والمثابرة لديهم.

وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، إن ختام الجولة الخامسة يؤكد أهمية الاستثمار في الفئات العمرية، باعتباره ركيزة أساسية لتطوير الرياضة الإماراتية، مشيراً إلى أن البطولات المنتظمة تسهم في بناء قاعدة قوية من اللاعبين، وتساعد الأندية على تطوير برامجها، ودعم مساعي الاتحادات في إعداد أجيال قادرة على تمثيل الدولة مستقبلاً.

وأضاف أن ما يميز البطولة هو قدرتها على الجمع بين جودة التنظيم، وكثافة المشاركة، والحضور المجتمعي، موضحاً أن مشاركة اللاعبين في هذه السن المبكرة ضمن بيئة احترافية متكاملة تمنحهم خبرات تنافسية مهمة، وتسهم في بناء شخصياتهم الرياضية، وتعزز ثقتهم بأنفسهم وانتمائهم لأنديتهم ووطنهم.



مستقبل واعد



أكد منصور محمد الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، أن منافسات فئات تحت 12 و14 و16 عاماً تعكس المستقبل الواعد للجوجيتسو في الدولة، باعتبارها نقطة الانطلاق في بناء اللاعب، وترسيخ قيم الانضباط والمسؤولية لديه، مشيراً إلى أن البطولة توفر للاتحاد والأندية مؤشرات دقيقة لقياس تطور اللاعبين، وتقييم مستوياتهم، وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من التطوير. وأشار إلى أن إعداد اللاعبين في هذه المراحل العمرية يتطلب عملاً طويل المدى، وأن النجاح الحقيقي يقاس بقدرة اللاعب على التطور المستمر واكتساب الخبرات من جولة إلى أخرى، مؤكداً في الوقت ذاته أن الأسرة تمثل شريكاً رئيسياً في هذه المنظومة، وأن الحضور اللافت لأولياء الأمور يعكس تنامي الوعي بأهمية الرياضة في بناء شخصية الأبناء، ويمنح البطولة أبعاداً تربوية ومجتمعية، إلى جانب بعدها التنافسي.