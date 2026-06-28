نجاح كبير لسباقات «الإمارات العالمية للقدرة» بالأرجنتين

أبوظبي (الاتحاد)

حققت الجولة الثانية لسلسلة سباقات قرية الإمارات العالمية للقدرة، والتي أقيمت يومي 26و27 يونيو الجاري، بضاحية براجادو في جمهورية الأرجنتين نجاحاً باهراً من ناحية التنظيم والمشاركة، حيث تألفت من 9 سباقات لمسافات مختلفة، بإشراف الاتحاد الدولي. وأسفرت نتائج اليوم الأول عن فوز الفارسة جوزفينا بالستر على صهوة «بوكس أتاكا» بسباق قرية الإمارات العالمية للقدرة لمسافة 140 كلم «3 نجمات»، وفي سباق مسافة 160 كلم «3 نجمات» فازت بجائزة المركز الأول الفارسة جوزفينا رولت، على صهوة «إستريلا أتش أس»، أما سباق الشباب والناشئين لمسافة 100 كلم «نجمة واحدة»، ففازت بجائزة المركز الأول الفارسة أنتونيلا بالي، على صهوة «أل أم تورو»، وفازت بجائزة المركز الأول لسباق قرية الإمارات العالمية للقدرة لمسافة 100 كلم «نجمة واحدة» الفارسة إيلينا فينجر، على صهوة «جوازو روبور». وفي منافسات اليوم الثاني أسفرت النتائج عن فوز الفارسة أنتونيلا بالي على صهوة «أل أم ميزكال» بسباق قرية الإمارات العالمية للقدرة لمسافة 120 كلم شباب وناشئين «نجمتان»، وفي سباق مسافة 120 كلم «نجمتان»، فازت بجائزة المركز الأول الفارسة كاتلينا باستونس، على صهوة «بي أم فاروجي». وفازالفارس ماثيو البرتو على صهوة «ا لام أديلا أي جي»، بلقب سباق قرية الإمارات العالمية للقدرة لمسافة 100 كلم شباب وناشئين «نجمة واحدة» وفي سباق قرية الإمارات العالمية للقدرة لمسافة 100 كلم «نجمة واحدة» فازت بجائزة المركز الأول الفارسة أنتونيلا مورينو، على صهوة «أم نوما». وفي سباق قرية الإمارات العالمية للقدرة لمسافة 100 كلم «نجمة واحدة» فاز بجائزة المركز الأول الفارس هيرب فلورنتين، على صهوة «جي سي بانديدو». توج الفائزين عبد الله الرميثي القائم بالأعمال في سفارة الإمارات لدي جمهورية الأرجنتين، ولارا صوايا المدير التنفيذي للرعاية والتسويق بالقرية، وناصر أحمد عبد الله مدير المشاريع في إي أس أس بالقرية، والمنظم خوسيه رودريجوز زامبوني. وقال عبد الله الرميثي القائم بالأعمال في سفارة الإمارات لدى جمهورية الأرجنتين: بداية، أتشرّف بتوجيه أسمى آيات الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة على ما توليه من دعم ورعاية لمسيرة صون التراث وتعزيز مكانة الخيل في التراث الإماراتي، وأؤكد أن سلسلة سباقات قرية الإمارات العالمية للقدرة، تجسّد غِنى الموروث وأصالة التقاليد في دولة الإمارات، وتعكس نهج القيادة الرشيدة في صون التراث الإنساني ودعم القائمين عليه عبر العالم. 9، وزهور كاميليا، وموتوبرو، وخوان فالديز، وسلسلة مطاعم ديرواندي، وماري كلير العربية، وقناة ياس الشريك الإعلامي للقرية.

