«بيج جوسي» يحلق بسباق مضمار جبل علي واسطبلات "داش ستيكس"

كورا (الاتحاد)

حلق الجواد "بيج جوسي" العائد إلى أليجرو سيندكيت، بإشراف شارلس اوبراين وقيادة بيلي لي بلقب سباق مضمار جبل علي وإسطبلات "داش ستيكس" المصنف من بين سباقات "القوائم"، الذي أقيم عصر اليوم الأحد بتوجيهات ودعم سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مؤسس مضمار جبل علي، ضمن فعاليات مهرجان الديربي الأيرلندي، في إطار الشراكة بين مضمار جبل علي ومضمار كورا.

وأقيم السباق البالغ إجمالي جوائزه المالية 100 ألف يورو لمسافة 1200 متر على مضمار كورا الأيرلندي، بالتزامن مع الشوط الرئيس لسباق الديربي الأيرلندي للفئة الأولى برعاية سوق دبي الحرة.

وكان السباق هو التاسع والثمانين في مسيرة هذا الحصان المخضرم البالغ من العمر تسع سنوات، وقد حقق حتى الآن 12 فوزاً، منها 10 انتصارات في كورا.

في هذا السباق المصنف لمسافة ستة فورلونج، كان "بيج جوسي" يحمل عقوبة، وقد أعاقه بيلي لي في منتصف المضمار، ثم حوّل مساره نحو المدرجات لينافس "كاليفورنيا دريم" من الداخل، وبدا في مأزق عندما انحرف المتصدر "تانجو فلير" عبر المضمار باتجاه "بودي بير".

ولكن الفارس لي كان قد أحسن توقيت هجومه، وانطلق "بيج جوسي" بقوة نحو خط النهاية، فائزاً بفارق ثلاثة أجزاء من الطول، بينما اكتفى "تانجو فلير" بالمركز الثاني بفارق ضئيل عن "بودي بير".

وعقب ختام السباق توج الفائزين محمد الأحمد مدير عام مضمار جبل علي، وقال جاري أوبراين، أحد مالكي الحصان الذي يمتطيه يومياً:" إنه حصان لا يُصدق، لا أعتقد أننا سنرى مثله مرة أخرى، أعلم أن إيدان أوبراين يحطم جميع الأرقام القياسية، لكنه لن يحطم هذا الرقم القياسي قريباً".

وأكد محمد الأحمد مدير عام مضمار جبل علي أن الشراكات الاستراتيجية مع المضامير العالمية تجسد رؤية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم مؤسس "المضمار الأصفر" في تقديم نموذج عالمي يحتذى، ترسيخاً لمكانته الرائدة في رعاية السباقات وفق أفضل الممارسات.

ووصف الأحمد الشراكة مع مضمار كورا الأيرلندي، برعاية سباقي مضمار جبل علي وإسطبلات داش ستيكس "قوائم" وأمس سباق إسطبلات انجليسي للفئة الثالثة ضمن فعاليات مهرجان "الديربي الأيرلندي"، بأنه محطة نوعية، وخطوة مفصلية لتحقيق استدامة النمو العالمي في الشراكات مع المضامير العريقة حول العالم، وتأكيد جديد على السمعة المرموقة لمضمار جبل علي، في تبني الرؤى التطويرية التي تسهم في تعزيز ريادة دولة الإمارات في رياضة الفروسية.