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الرياضة

«أبوظبي لألعاب القوى» يحصد ذهبية بطولة السويد

«أبوظبي لألعاب القوى» يحصد ذهبية بطولة السويد
28 يونيو 2026 23:30

ستوكهولم (وام)
أحرزت ماجدالينا أردا لاعبة نادي أبوظبي لألعاب القوى ذهبية سباق 80 متراً لفئة الأشبال (بنات) بزمن قدره 9.93 ثانية ضمن منافسات البطولة الدولية المقامة حاليا في السويد.ونجحت لاعبة نادي أبوظبي في تحطيم الرقم القياسي للدولة في هذه الفئة "10.48" ثانية، والمسجل منذ عام 2020، بعد أداء مميز مساء أمس في السباق، بمشاركة نخبة اللاعبات.
وأكد خالد راشد الزعابي، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب القوى، أن الإنجاز يجسد نجاح برامج إعداد المواهب بالنادي، ويرسخ العمل المتواصل للأجهزة الفنية والإدارية، لتطوير اللاعبين واللاعبات وتمكينهم من المنافسة على المستوى الدولي، وتوجه بالشكر إلى دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي ومجلس أبوظبي الرياضي على دعمهما المستمر الذي يسهم في تحقيق الإنجازات، وتأسيس قاعدة قوية من الأبطال لتمثيل دولة الإمارات في المحافل الرياضية الدولية.

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