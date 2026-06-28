النصر يدشن رحلة الموسم الجديد من النمسا

معتصم عبدالله (أبوظبي)

اختار نادي النصر عبارة «الطريق يبدأ من هنا» شعاراً للإعلان عن برنامج تحضيراته للموسم الجديد 2026-2027، والذي يطمح خلاله «العميد» إلى العودة لمنصات التتويج، بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز السادس بدوري أدنوك للمحترفين، إلى جانب خروجه من الدور الأول لكأس صاحب السمو رئيس الدولة أمام بني ياس، ومن نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام العين.

وتنطلق تحضيرات «العميد» بإجراء الفحوصات الطبية يوم الأربعاء المقبل، على أن تبدأ فترة الإعداد الداخلي في دبي في اليوم التالي، قبل التوجه إلى المعسكر الخارجي في النمسا يوم 10 يوليو.

ويمتد معسكر النصر حتى 30 يوليو، ويتضمن مرحلتين، الأولى في مدينة بادتانزمانسدورف خلال الفترة من 10 إلى 21 يوليو، فيما تقام المرحلة الثانية في مدينة فوسندورف خلال الفترة من 21 إلى 30 يوليو.

ويتخلل المعسكر أربع مباريات ودية، حيث يلتقي النصر مع جيرموت المجري في 14 يوليو، والسيلية القطري في 20 يوليو، والشباب السعودي في 26 يوليو، على أن يختتم مبارياته الودية يوم 29 يوليو أمام منافس يتم تحديده لاحقاً.

واستبق النصر انطلاق تحضيراته بالإعلان عن التعاقد مع المدرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش، المدرب السابق للوصل والشارقة، خلفاً لمواطنه سلافيسا يوكانوفيتش، في خطوة تهدف إلى بناء مشروع جديد يعيد الفريق إلى دائرة المنافسة.

كما أعلن النادي تعاقده مع الجناح الأيمن ويسلي ديلجادو (22 عاماً)، لاعب الفتح السعودي، بعقد يمتد لثلاثة مواسم حتى عام 2029، ليصبح أولى صفقات «العميد» للموسم الجديد، على أن يتم قيده ضمن فئة اللاعبين المقيمين.

وتنتظر النصر في الموسم المقبل، إلى جانب مشاركاته المحلية في دوري أدنوك للمحترفين وكأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، مشاركة مرتقبة في النسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية 2026-2027.

وحدد اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم يوم 9 سبتمبر المقبل موعداً لسحب قرعة البطولة، التي ستقام منافساتها خلال الفترة من 13 أكتوبر 2026 وحتى 30 أبريل 2027، بمشاركة 12 نادياً للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، بعد أن اقتصرت على ثمانية أندية في النسختين السابقتين.