الإثنين 29 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

4.6 مليون مشجّع يشاهدون مباريات الدور الأول لكأس العالم

4.6 مليون مشجّع يشاهدون مباريات الدور الأول لكأس العالم
29 يونيو 2026 09:39


ميامي (وام)
مع ختام منافسات دور المجموعات من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، المقامة في كلٍّ من كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأميركية، سجّلت هذه النُّسخة أرقاماً قياسية جديدة على مختلف المستويات، مؤكِّدة نجاح أول نُسخة تقام بمشاركة 48 منتخباً.
وشهدت الأيام الـ 17 الأولى من البطولة إقامة 72 مباراة في 16 مدينة مستضيفة، جمعت منتخبات ولاعبين وجماهير من مختلف أنحاء العالم، في احتفالية كروية عالمية غير مسبوقة من حيث حجم المشاركة والانتشار الجماهيري.
ووفقاً للإحصاءات الرسمية الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اليوم، بلغ إجمالي الحضور الجماهيري في مباريات دور المجموعات 4,644,549 مشجِّعاً، في رقم قياسي جديد للبطولة، فيما امتدت التجربة الجماهيرية إلى خارج الملاعب من خلال الفعاليات المصاحبة، وفي مقدمتها مهرجان مشجّعي «فيفا»، الذي يُعد الأكبر في تاريخ البطولة حتى الآن، واستقطب 5.5 مليون زائر منذ انطلاق المنافسات.
وشهدت البطولة مشاركة 1,248 لاعباً يمثّلون 48 منتخبا لأول مرة، خاض منهم 999 لاعباً مباريات دور المجموعات، في تأكيد لحجم النسخة الاستثنائية التي تشهد أكبر قاعدة مشاركة في تاريخ كأس العالم.
وأكد «فيفا»، أن الأرقام التي تحققت خلال دور المجموعات تعكس الحجم غير المسبوق للبطولة، سواء من حيث المشاركة الدولية أو الحضور الجماهيري أو التجربة التنظيمية، بما يمهّد الطريق لمواصلة تسجيل المزيد من الأرقام القياسية مع دخول الأدوار الإقصائية للبطولة.

أخبار ذات صلة
مدرب المغرب: واثقون ومتحمّسون وعازمون على الفوز على هولندا
لماذا أصبح VAR لغزاً في مونديال 2026؟
كأس العالم 2026
تابع التغطية كاملة
كأس العالم
المونديال
الحضور الجماهيري
فيفا
ميسي
رونالدو
آخر الأخبار
قيادة متهورة تنتهي بالحبس 6 أشهر وغرامة 70 ألف درهم لسائق مركبة بأبوظبي
علوم الدار
قيادة متهورة تنتهي بالحبس 6 أشهر وغرامة 70 ألف درهم لسائق مركبة بأبوظبي
اليوم 11:12
مدرب المغرب: واثقون ومتحمّسون وعازمون على الفوز على هولندا
الرياضة
مدرب المغرب: واثقون ومتحمّسون وعازمون على الفوز على هولندا
اليوم 11:00
ارتفاع الإصابات المؤكدة بـ"إيبولا" في الكونغو إلى 1274 حالة
الأخبار العالمية
ارتفاع الإصابات المؤكدة بـ"إيبولا" في الكونغو إلى 1274 حالة
اليوم 10:47
"حكماء المسلمين" يدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت
الأخبار العالمية
"حكماء المسلمين" يدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت
اليوم 10:39
لماذا أصبح VAR لغزاً في مونديال 2026؟
لماذا أصبح VAR لغزاً في مونديال 2026؟
اليوم 10:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©