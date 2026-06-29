من لاس فيجاس إلى أبوظبي.. يوليو يخطف جمهور «يو إف سي»



معتصم عبدالله (أبوظبي)

تتجه أنظار عشاق الفنون القتالية المختلطة إلى شهر يوليو، الذي يحمل ثلاث محطات بارزة في أجندة منظمة «يو إف سي»، تبدأ من لاس فيجاس، مروراً بأوكلاهوما سيتي، وتُختتم في أبوظبي التي تستضيف واحدة من أقوى أمسيات القتال لهذا الصيف.

وتنطلق الإثارة فجر الأحد 12 يوليو، مع عودة النجم الإيرلندي كونور ماكجريجور إلى الحلبة للمرة الأولى منذ خمس سنوات، عندما يواجه الأميركي ماكس هولواي في النزال الرئيسي لبطولة «UFC 329» في لاس فيجاس، في إعادة لمواجهة تعود إلى عام 2013.

ويسعى ماكجريجور (22 انتصاراً و6 هزائم) إلى إثبات قدرته على العودة إلى قمة المنافسة، فيما يطمح هولواي (27 انتصاراً و9 هزائم) إلى الثأر من خسارته الأولى أمام «المشاكس» وتأكيد مكانته بين نخبة المقاتلين.

وتتواصل الإثارة فجر الأحد 19 يوليو، مع عودة «يو إف سي» إلى أوكلاهوما سيتي للمرة الأولى منذ نحو عقد، حيث يتصدر الحدث نزال مُرتقب بين بطلي العالم السابقين الجنوب أفريقي دريكوس دو بليسيس والنيجيري كامارو عثمان ضمن فئة الوزن المتوسط.

ويدخل دو بليسيس المواجهة بهدف استعادة طريقه نحو اللقب، بعدما حقق انتصارات لافتة على أسماء كبيرة، في حين يخوض عثمان ثاني نزالاته في الوزن المتوسط، أملاً في أن يصبح بطلاً في فئة وزن ثانية بعد إنجازاته التاريخية في وزن الوسط.

وتختتم المنظمة شهرها الحافل يوم 25 يوليو في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، عندما تعود أبوظبي لاستضافة «ليلة النزال من يو إف سي» بتنظيم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، في محطة جديدة تؤكد مكانة العاصمة الإماراتية كواحدة من أبرز الوجهات العالمية للفنون القتالية المختلطة.

ويتصدّر الأمسية نزال الوزن الخفيف الثقيل بين البطل السابق والمصنّف الأول عالمياً الروسي ماغوميد أنكالايف والمصنّف الخامس الأميركي خليل راونتري جونيور.

ويعود أنكالايف (21 انتصاراً وخسارتان وتعادل) إلى المنافسات بحثاً عن استعادة موقعه في سباق اللقب، بعد خسارته الحزام أمام أليكس بيريرا في أكتوبر الماضي، بينما يسعى راونتري جونيور (15 انتصاراً و7 هزائم وتعادل) إلى تحقيق فوز قد يُعيده مباشرة إلى دائرة المنافسة على اللقب.

وفي النزال المشترك الرئيسي، يلتقي الروسي عمر نورمحمدوف مع المكسيكي ديفيد مارتينيز في مواجهة حاسمة ضمن وزن الديك، حيث يطمح نورمحمدوف لمواصلة طريق العودة نحو اللقب، فيما يبحث مارتينيز عن أكبر انتصار في مسيرته الاحترافية.

ويأتي شهر يوليو في وقت تشهد فيه فئة الوزن المتوسط حراكاً كبيراً، بعدما كشف الأميركي شون ستريكلاند، بطل العالم الحالي، عن تطلُّعه للعودة إلى الحلبة في ديسمبر المقبل، رغم الإصابة التي تعرّض لها خلال نزاله الأخير أمام الإماراتي حمزة شيماييف في بطولة «UFC 328».

وبين عودة ماكجريجور المنتظرة، وصدام الأبطال السابقين في أوكلاهوما، والموعد المرتقب في أبوظبي، يبدو يوليو مرشّحاً ليكون أحد أكثر الأشهر إثارة في تاريخ «يو إف سي» الحديث.

أبرز نزالات «يو إف سي» في يوليو 2026

12 يوليو - لاس فيجاس

الحدث: UFC 329

كونور ماكجريجور × ماكس هولواي

عودة «المشاكس» إلى الحلبة بعد غياب 5 سنوات

-----

19 يوليو - أوكلاهوما سيتي

الحدث: ليلة النزال

دريكوس دو بليسيس × كامارو عثمان

مواجهة بين بطلي العالم السابقين في الوزن المتوسط

-----

25 يوليو – أبوظبي

الحدث: ليلة النزال «الاتحاد أرينا – جزيرة ياس»

ماغوميد أنكالايف × خليل راونتري جونيور

عمر نورمحمدوف × ديفيد مارتينيز

عودة «يو إف سي» إلى العاصمة الإماراتية في ليلة مرتقبة لعشاق الفنون القتالية المختلطة