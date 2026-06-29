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الرياضة

غطاء زجاجة غيّر حياتها.. مشجِّعة حضرت 7 نسخ من كأس العالم مجاناً

غطاء زجاجة غيّر حياتها.. مشجِّعة حضرت 7 نسخ من كأس العالم مجاناً
29 يونيو 2026 11:30


معتز الشامي (أبوظبي)
تحوّلت حملة ترويجية أطلقتها شركة كوكاكولا عام 1998 إلى واحدة من أكثر القصص غرابة وإلهاماً في تاريخ كأس العالم، بعدما منحت المشجّعة الإكوادورية ماريا ديل خيسوس بينارجوتي فرصة حضور البطولة مدى الحياة، لتشارك في 7 نُسخ متتالية من المونديال على نفقة الشركة.
بدأت القصة عندما فازت ماريا، من خلال غطاء زجاجة ضمن حملة ترويجية اعتمدت على جمع الأغطية والكوبونات، بالجائزة الكبرى التي تضمنت السفر إلى بطولات كأس العالم مع تغطية جميع النفقات.
وفي البداية، لم تُصدق الخبر، حيث ظنّت أن الاتصال الهاتفي الذي تلقّته لإبلاغها بفوزها مجرد مزحة. لكن زوجها تحقق من تفاصيل المسابقة، ليتأكد أن الجائزة حقيقية، لتبدأ رحلة غيّرت حياتها بالكامل، وكانت المفاجأة الأكبر أن ماريا لم تكن قد غادرت الإكوادور من قبل، ولم يسبق لها ركوب الطائرة. 
وكانت رحلتها الأولى إلى فرنسا 1998، التي استضافت نهائيات كأس العالم، وهي تجربة كان يطمح إليها ملايين المشجّعين، لكنها تحوّلت بالنسبة لها إلى تقليد استمر لأكثر من 24 عاماً.
وخلال تلك الفترة، حضرت جميع نُسخ كأس العالم، بدءاً من فرنسا 1998، مروراً بكوريا الجنوبية واليابان 2002، وألمانيا 2006، وجنوب أفريقيا 2010، والبرازيل 2014، وروسيا 2018، وصولاً إلى قطر 2022.
ومع مرور السنوات، لم تَعُد الجائزة مجرد رحلة سياحية، بل أصبحت تقليداً عائلياً. فقد اعتادت ماريا السفر برفقة زوجها في عدة نُسخ، وبعد وفاته واصلت حضور البطولة مع أفراد من عائلتها، من بينهم ابنة عمها وشقيقة زوجها، لتتحول كل نسخة إلى ذكرى جديدة تجمع بين كرة القدم وروابط الأسرة.
وأكدت ماريا، في أكثر من مناسبة، أن أكثر اللحظات تأثيراً بالنسبة لها كانت الاستماع إلى النشيد الوطني للإكوادور داخل ملاعب كأس العالم، ورؤية عَلم بلادها يرفرف بين جماهير قادمة من مختلف أنحاء العالم، وهو ما منحها شعوراً بالفخر والانتماء.
لكن مونديال 2026، المقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حمل نهاية هذه الرحلة الاستثنائية، حيث إن ظروفها الصحية لم تسمح لها بالسفر، ما يعني أنها ستتابع البطولة من منزلها، لتغيب عن كأس العالم للمرة الأولى منذ فوزها بالجائزة قبل 28 عاماً.
وهكذا تحوّلت جائزة بسيطة حصلت عليها عبر غطاء زجاجة إلى تجربة استثنائية امتدت لعقود، وجعلت من مشجّعة إكوادورية شاهدة على سبعة مونديالات، في قصة تؤكد كيف يمكن لفرصة واحدة أن تغيّر حياة إنسان إلى الأبد.

 

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