«الفجيرة للفنون القتالية» يتوَّج بدرع التفوق العام للترايثلون

الفجيرة (وام)

تُوِّج فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية بـ «درع التفوق العام» للترايثلون في ختام الموسم، وذلك للموسم الثاني على التوالي، مؤكداً بذلك استمرار مشروعه الرياضي الناجح وقدرته على صناعة الأبطال واستدامة الصدارة، في إنجاز رياضي يترجم النقلة النوعية والمستدامة للرياضة في إمارة الفجيرة وينجح من خلاله الفريق في كتابة فصل جديد من التميز المؤسّسي.

جاء هذا التتويج التاريخي ثمرة موسم طويل وحافل، امتدّ عبر ست محطات تنافسية كبرى شهدت مشاركة نخبة من أقوى أندية ولاعبي الدولة. واكتسح أبطال الفجيرة الفئات الرئيسية للدوري، لاسيما فئتي «السبرنت» و«السوبر سبرنت»، محقّقين أكبر عدد من الميداليات الملونة والنقاط التراكمية، فضلاً عن الصعود إلى منصات التتويج في فئتي «الأولمبيك» و«الجونيور»، مما منح النادي صدارة الترتيب العام عن جدارة واستحقاق.

واستضاف مقر نادي الفجيرة للفنون القتالية مراسم تسليم درع التفوق العام، حيث قام وفد رسمي من اتحاد الترايثلون، يتقدمه أحمد الشامسي، نائب رئيس الاتحاد، ومحسن حسن آل علي، رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد، بتسليم الدرع إلى الكابتن أحمد عيد، بحضور نادر أبو شاويش، مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، بحضور الطاقم الفني والإداري المشرف على الفريق، وكوكبة من لاعبي الترايثلون الأبطال.

يأتي هذا التتويج ليؤكد أن الثناء الذي حظي به النادي في الموسم الماضي (2024-2025) من قِبل الاتحاد بوصفه «نموذجاً في الالتزام الرياضي والتنظيم الإداري»، تحوّل إلى منهجية عمل ثابتة وثقافة مؤسّسية راسخة تقود النادي من نجاح إلى نجاح.

وبهذه المناسبة قال نادر أبو شاويش، مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، إن المحافظة على القمة أصعب بكثير من الوصول إليها، ونيل درع التفوق العام للموسم الثاني على التوالي برهان ساطع على أن ما تحقق في الموسم الماضي لم يكن وليد المصادفة، بل نتاج استراتيجية حوكمة رياضية متكاملة، وعمل مؤسَّسي مستدام يحظى بدعم ورعاية مباشرة من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، رئيس النادي.

وأضاف أبوشاويش أن هذه المستويات الاحترافية والأرقام القياسية وغير المسبوقة التي سجّلها أبطالنا هذا الموسم ترفع من سقف طموحاتنا، فنحن لا نستهدف الريادة المحلية فحسب، بل نسير بخطى ثابتة، مدعومين ببرامج تدريبية متقدمة، نحو تأهيل أبطال المستقبل لتمثيل دولة الإمارات في المحافل الإقليمية والدولية والأولمبية.

وشهد هذا الموسم سطوع نجم البطل الإماراتي عبدالله حسن آل علي، الذي حقق إنجازاً استثنائياً وتاريخياً غير مسبوق، إذ تمكّن من تصدر الترتيب العام لفئة «السبرنت»، مسجّلاً أفضل زمن إماراتي في تاريخ هذه المسافة بلغ 57 دقيقة، وهو رقم يضعه مباشرة في مصاف اللاعبين المحترفين العالميين.

وفي الفئات الأخرى، جاءت المحصّلة الفريق مذهلة ومبنية على التخطيط التكتيكي وذلك في فئة السبرنت التي انتزع البطل عبدالله آل علي المركز الأول فيها، وحلَّ زميله البطل يوسف يعقوب الهنائي وصيفاً في الترتيب العام بزمن احترافي مميز (59 دقيقة)، ليبتعد ثنائي الفجيرة بالصدارة بفارق مريح جداً عن بقية المنافسين بعد كسر حاجز الساعة.

وفي فئة السوبر سبرنت واصل الفريق بسط نفوذه المطلق، بعدما نجح اللاعب الواعد حمد الصريدي في انتزاع صدارة الترتيب العام للفئة.

وفي الترتيب العام التراكمي حصد بقية لاعبي الفريق نتائج متميزة وميداليات ملونة في فئات «الأولمبيك» و«الجونيور»، مما ضمن التفوق التراكمي الشامل للنادي على مدار المحطات الست للدوري.

وتعتمد الجائزة الأرفع من اتحاد الترايثلون على النتائج التراكمية في 4 مسافات رئيسية، أظهر فيها نادي الفجيرة تفوّقاً بدنياً وتكتيكياً واضحاً، وذلك في فئة الجونيور (150م سباحة، 10 كم دراجات، 1.5 كم جري) والتي شهدت حصد نقاط تراكمية هامة وميداليات متميزة للمراحل السنية، وفي فئة السوبر سبرنت (350م سباحة، 10 كم دراجات، 2.5 كم جري) تحققت صدارة مطلقة للنادي عبر البطل حمد الصريدي.

وفي فئة السبرنت (750م سباحة، 20 كم دراجات، 5 كم جري) هيمن الفريق على المركزين الأول والثاني عبر عبدالله آل علي ويوسف الهنائي بأزمنة عالمية، وفي فئة الأولمبيك (1500م سباحة، 40 كم دراجات، 10 كم جري) حصد صدارة الترتيب العام للمسافة عبر البطل عبدالله آل علي.