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الرياضة

بنسبة 18.7%.. فرنسا أبرز المرشحين للتتويج بالمونديال

بنسبة 18.7%.. فرنسا أبرز المرشحين للتتويج بالمونديال
29 يونيو 2026 16:15

معتز الشامي (أبوظبي)
كشف الحاسوب العملاق لشبكة أوبتا العالمية للإحصائيات، أحدث توقعاته لمسار الأدوار الإقصائية في كأس العالم 2026، بعدما أجرى 25 ألف محاكاة لنتائج البطولة حتى المباراة النهائية، ليحدد فرص كل منتخب في بلوغ الأدوار المختلفة والتتويج باللقب.
وانتهت مرحلة المجموعات بإقامة 72 مباراة، ليتأهل 32 منتخباً إلى الأدوار الإقصائية في النسخة الأولى التي تضم 48 منتخباً، بينما غادر 16 منتخباً المنافسات، وكان منتخب أوروجواي أبرز المفاجآت بخروجه المبكر.
ووفقاً للتوقعات، أصبحت فرنسا المرشح الأول للفوز بكأس العالم بنسبة 18.7%، بعدما رفعت حظوظها مقارنة بما قبل انطلاق البطولة، مستفيدة من عروض قوية في دور المجموعات، إذ حققت العلامة الكاملة بثلاثة انتصارات، وهو إنجاز تحققه للمرة الأولى في بطولة كبرى منذ مونديال 1998 الذي توجت بلقبه.
ويمنح النموذج منتخب فرنسا فرصة تبلغ 81.5% لتجاوز دور الـ32، و58.3% لبلوغ ربع النهائي، و42.7% للوصول إلى نصف النهائي، قبل أن ترتفع احتمالات ظهوره في المباراة النهائية إلى 28.4%.
وجاءت الأرجنتين في المركز الثاني بنسبة 16.3% للفوز باللقب، بعدما استفادت من مسار أكثر توازناً في القرعة، إذ يرشحها الحاسوب لتجاوز الرأس الأخضر في دور الـ32، مع إمكانية مواجهة مصر أو أستراليا في الدور التالي إذا تأهل «الفراعنة»، قبل احتمال الاصطدام بأحد منتخبات سويسرا أو كولومبيا أو الجزائر أو غانا في ربع النهائي.
واحتلت إسبانيا المركز الثالث بنسبة 13.5%، رغم دخولها البطولة كأبرز المرشحين قبل انطلاقها، بينما جاءت إنجلترا رابعة بنسبة 9.7%، رغم أن طريقها يبدو الأصعب، إذ قد تصطدم بالمكسيك ثم البرازيل مبكراً في الأدوار الإقصائية.
وحافظت البرازيل على مركزها الخامس بنسبة 6.5%، في حين واصل منتخب هولندا تقدمه بعدما رفع فرصه إلى 5.1%، مستفيداً من أداء هجومي لافت شهد تسجيله 10 أهداف في دور المجموعات، معادلاً أفضل حصيلة له في هذا الدور بتاريخ مشاركاته في كأس العالم.
وعلى مستوى المنتخبات العربية، جاءت المغرب في المركز الرابع عشر بين المتأهلين بنسبة 1.6% للتتويج، بينما احتلت مصر المركز الحادي والعشرين بنسبة 0.4% فقط للفوز باللقب.
ورغم ضآلة فرصة مصر في حصد الكأس، فإن توقعات أوبتا منحت المنتخب المصري 53.6% للتأهل إلى دور الـ16، مقابل 46.4% لأستراليا، ما يعكس أفضلية طفيفة للفراعنة في مواجهة دور الـ32.
كما منحت المحاكاة منتخب مصر فرصة 14.1% للوصول إلى ربع النهائي، و5.8% لبلوغ نصف النهائي، و1.8% للوصول إلى المباراة النهائية، قبل أن تتراجع احتمالات التتويج إلى 0.4%.
وتشير توقعات الحاسوب العملاق إلى أن الطريق نحو اللقب أصبح أكثر وضوحاً بعد اكتمال رسم مواجهات الأدوار الإقصائية، مع استمرار فرنسا والأرجنتين وإسبانيا في صدارة قائمة المرشحين، بينما تبقى كرة القدم مفتوحة على المفاجآت التي اعتادت أن تصنعها مباريات خروج المغلوب.

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