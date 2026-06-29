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الرياضة

«سكي دبي» يحاكي «هايروكس التدريبي» بفعالية صيفية

«سكي دبي» يحاكي «هايروكس التدريبي» بفعالية صيفية
29 يونيو 2026 13:39

دبي (الاتحاد)
كشفت سكي دبي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وبدعم من استوديو اللياقة البدنية أثليت فتنس (Athlete Fitness)، عن استضافة أول فعالية محاكاة نادي هايروكس التدريبي على الإطلاق، في خطوة تشكّل إنجازاً تاريخياً جديداً يضاف إلى سجل الوجهة الثلجية الداخلية الحائزة جوائز.
واستقطبت الفعالية الرائدة أكثر من 500 مشارك تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً، وحوّلت المنحدرات الثلجية في سكي دبي إلى ساحة رياضية فريدة، حيث خاض الرياضيون وعشاق اللياقة البدنية تجربة تدريبية عالية الوتيرة، مستوحاة من منافسات هايروكس عند درجة حرارة -4 درجات مئوية. ومثّل المشاركون أكثر من 72 جنسية، من بينهم 80 مواطناً إماراتياً، في تجسيد للتنوّع الذي يحتضنه مجتمع اللياقة البدنية في دولة الإمارات.
وسلّطت الفعالية الضوء على الإقبال المتنامي على تجارب اللياقة المبتكرة، وأسهمت في ترسيخ قيم التعاون والعمل الجماعي والإصرار. فبدءاً من الرياضيين المحترفين ووصولاً إلى المشاركين المبتدئين، ساد التحدي أجواء من التشجيع المتبادل، في مشهد أبرز قدرة الرياضة على جمع الأفراد حول أهداف مشتركة وتجارب ملهمة.
ويعزز النجاح الذي حققته النسخة الأولى من فعالية محاكاة نادي هايروكس التدريبي مكانة سكي دبي بصفتها وجهة صيفية متكاملة، تتيح للزوّار الاستمتاع بأجواء منعشة بعيداً عن حرارة الصيف، عبر باقة من التجارب عالمية المستوى التي تشمل الرياضات الثلجية، وتحديات اللياقة البدنية، والأنشطة الترفيهية العائلية، والمغامرات الاستثنائية.

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