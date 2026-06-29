مونديال 2026 يحطم الأرقام القياسية بحضور 6. 4 مليون مشجع

ميونيخ (د ب أ)

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن بطولة كأس العالم 2026 سجلت أرقاماً قياسية جديدة خلال دور المجموعات، في ظل نظامها الموسّع، شملت معدلات الحضور الجماهيري وعدد الأهداف المسجلة، وهو أمر ليس مثيراً للدهشة.

وأوضح فيفا، في بيان صدر في وقت متأخر من مساء الأحد، أن مباريات دور المجموعات الـ72 شهدت حضور 4 ملايين و644 ألفاً و549 مشجعاً، بزيادة تقارب مليون متفرج مقارنة ببطولة كأس العالم 1994 في الولايات المتحدة، التي بلغ إجمالي حضورها 3 ملايين و587 ألفاً و538 مشجعاً.

لكن نسخة 1994 أقيمت بمشاركة 24 منتخباً فقط وشهدت 52 مباراة، أي بنصف عدد المنتخبات والمباريات مقارنة بالنسخة الحالية التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخباً.

ورغم ذلك، لا يزال متوسط الحضور الجماهيري للمباراة الواحدة أعلى في نسخة 1994، حيث بلغ 68 ألفاً و991 متفرجاً، مقابل 64 ألفاً و508 متفرجين في مباريات البطولة الحالية حتى الآن.

كما شهدت البطولة تسجيل 215 هدفاً خلال دور المجموعات، وهو رقم قياسي جديد بمتوسط ثلاثة أهداف في المباراة الواحدة، بحسب فيفا. وللمقارنة، شهدت بطولة كأس العالم 2022، التي أقيمت بمشاركة 32 منتخباً، تسجيل 179 هدفاً في 64 مباراة، بمتوسط 8. 2 هدف في المباراة.

وشارك في البطولة حتى الآن 999 لاعباً يمثلون المنتخبات الـ48، قبل أن يصبح قائد منتخب كندا ألفونسو ديفيز اللاعب رقم 1000 في البطولة، بعدما شارك بديلاً في مباراة منتخب بلاده أمام جنوب أفريقيا ضمن دور الـ32 يوم الأحد.

وكشف فيفا أيضاً عن استقطاب مناطق المشجعين الرسمية في الدول الثلاث المستضيفة، لأكثر من 5.5 مليون زائر.